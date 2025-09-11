“咬断强奸犯舌头”的崔末子，时隔61年被判无罪

“崔末子无罪！”表情明朗的崔末子（音，79岁）10日走出釜山地方法院时这样说道。崔末子因咬住试图强奸自己的男性的舌头而被判有罪，在61年后终于被认定是正当防卫，刚刚被判无罪。釜山地方法院刑事5部（部长审判员金贤顺）10日在对崔末子案的重审中，就严重伤害等嫌疑表示“被认定为正当防卫”，宣告其无罪。这是崔末子时隔61年洗脱了罪行。旁听席上爆发出掌声和欢呼声，法庭警卫也出面制止。检察机关计划不上诉。宣判后，崔末子在釜山律师协会举行的记者招待会上发表感想说：“原以为无罪会痛快，但心情空落落的。”她还说：“虽然周围的人都说（请求重审）是‘以卵击石’，并劝阻我，但我想成为像我这样的受害者的希望。应该修改相关法律，让性暴力加害者受到严惩。”崔末子在1964年5月18岁时，因涉嫌咬伤试图强奸自己的男性，将其舌头咬断1.5厘米而被拘留起诉，被判处有期徒刑10个月，缓期两年执行。崔末子认为自己是“为防御性暴力的正当防卫”的主张没有被采纳。崔末子在事件发生56年后的2020年5月申请重审，但一审和二审法院以“没有证据”为由，驳回了她关于“过去调查中检察官非法拘禁并强迫自白”的主张。大法院经过3年多的审理，表示“充分可以认为崔某的主张是正确的”，驳回了案件。釜山高等法院接受了今年2月大法院决定将崔某严重伤害事件退回重审的抗诉。釜山地方检察厅在7月23日举行的重审终审判决中量刑崔末子为无罪。釜山=金和永记者 run@donga.com