专栏：韩国内容产业高歌猛进 本土在线视频服务平台却难立足



“我们难道就制作不出来吗？”《K-pop恶魔猎人》热潮正席卷全球。该作品不仅登顶奈飞累计观看排行榜，原声带（OST）更是横扫公告牌等音乐榜单。尽管许多人欢呼这是韩国内容产业竞争力的再次印证，但此刻的喜悦却夹杂着苦涩——这部以K-pop为主题的作品，制作方是索尼影业，投资发行及知识产权（IP）归属方却是奈飞。上月由韩国科学技术信息通信部在釜山主办的“全球流媒体峰会”现场，同样弥漫着遗憾之声。当科技部次官柳济明提出“我们为何未能制作”的设问时，CJ ENM副社长金正翰、TVING代表崔周熙等人也表达了相同慨叹。尽管以冥府使者、巫婆等韩式元素征服全球的成果令人欣喜，但“若由我们亲手制作，若通过我们平台引爆”的惋惜之声更显痛切。



事实上，对于本土在线视频服务平台（OTT）而言，制作《K-pop恶魔猎人》这类重磅动画作品堪称遥不可及的梦想。据外媒报道，该片仅制作费用就高达约1亿美元（约1390亿韩元）。而韩国本土平台正面临生存危机：第一代平台Wavve已进入企业回生程序，TVING年度营业亏损持续徘徊在千亿韩元规模。虽TVING与Wavve试图通过合并打造“国家代表级平台”，但磋商数年仍停滞不前。



在此期间奈飞影响力持续扩大。其通过承担票房风险获取知识产权独占权，作品成功后衍生的周边商品、快闪店收益尽归奈飞。韩国制作公司明知如此仍选择与奈飞合作，只因唯有奈飞兼具承担高额制作费的资本实力与通往全球市场的独家渠道。这导致优质创意与优秀人才持续向奈飞聚集，进而强化其资金实力与市场支配力的“循环结构”不断固化。



若此结构持续强化，韩国将难以摆脱替奈飞做嫁衣的“代工格局”。本土平台的奋发与新方案迫在眉睫：当务之急应加速合并磋商。虽合并不能立即解决所有问题，但通过削减重复费用可扩大内容投资规模，更可以规模经济效应提升议价能力，从而抗衡奈飞并开拓全球市场。此外，亟需建立“IP主权基金”，对潜力项目进行共同投资并共享知识产权。大韩商工会议所近期也指出，全球前50大IP中韩国无一上榜，当务之急是“亲手缔造第二部《K-pop恶魔猎人》神话”，建议建立制作公司与平台共同投资及权利共享机制。



若无法由韩国制作公司与本土平台直接打造“第二部《K-pop恶魔猎人》”，韩国内容产业的辉煌成功终将只是为他人作嫁衣裳。

