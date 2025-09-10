全智贤、姜栋元谍战爱情剧《北极星》或成迪士尼Plus旱季甘霖

“全智贤与姜栋元联袂出演的谍战爱情剧”——仅凭这一表述，迪士尼Plus于10日公开的9集系列剧《北极星》便已足够引人注目。两位顶级演员的联袂出演意味着明星号召力已有保证。对于持续推出佳作却始终难获票房成功的迪士尼Plus而言，《北极星》能否成为久旱甘霖令人期待。《北极星》作为全智贤与姜栋元的首度合作之作，自年初起就在社交媒体引发热议。虽是全智贤时隔四年的电视剧回归，但更令人关注的是姜栋元自2004年《魔术》后时隔21年再度出演电视剧。两位演员均表示“正是因为渴望与对方合作”才选择了这部作品。从预先公开的内容来看，该剧堪称大片规格。全智贤饰演享有国际声誉的联合国大使文珠，在追查总统候选人遇袭事件幕后黑手的过程中，与姜栋元饰演的国籍不明的特工山湖共同揭晓威胁朝鲜半岛的巨大真相。鉴于剧情规模宏大，如何梳理复杂的事件发展脉络将成为作品成败关键。业界关注该剧还有另一层原因：《北极星》是迪士尼Plus今年最具野心的作品。自《MOVING》（2023年）和《照明商店》（2024年）后，平台始终缺乏具有号召力的爆款作品，今年上半年所有原创系列均在票房表现上未尽如人意。《揭秘最前线》（金惠秀主演）、《超声刀》（薛景求、朴恩斌主演）、《血谜拼图》（孙锡久、金多美主演）及《下流大盗》（柳承龙、林秀晶主演）等作品虽均集结顶级演员与高额投资，却均未达预期。某电视剧导演表示：“虽然不能忽视演员的票房号召力，但单靠明星效应制胜的时代已经过去，作品最终还是要靠剧情取胜。”执笔《北极星》的郑瑞景编剧虽凭借电影《分手的决心》等作品获得认可，但其在长篇剧集领域尚未推出成功之作。某流媒体行业人士指出：“此前迪士尼Plus的内容多针对男性观众，在创造口碑效应方面稍显不足。而《北极星》作为以女性角色为主的作品，有望吸引多元观众群体，或将成为平台实现逆转的契机。”金泰彦记者 beborn@donga.com