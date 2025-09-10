李政厚时隔20天再轰本垒打 赛季累计8支

旧金山巨人队球员、“风之孙”李政厚（27岁）在时隔20天后再次击出本垒打。9日在美国职业棒球大联盟（MLB）主场对阵亚利桑那响尾蛇队的比赛中，李政厚作为球队先发第七棒打者兼中外野手出场，在首次击球时便轰出2分本垒打。当时球队以0比3落后，二局下半一人出局一垒有人情况下，他抓住对方右撇子先发投手内维尔•克里德梅特（31岁）一记内角下坠曲线球，将球击至7.3米高的甲骨文公园球场右侧围墙外。该击球飞行距离达111米。这是李政厚自上月20日对阵圣迭戈教士队比赛后，时隔15场比赛再度击出本垒打。这是他本赛季第8支、MLB生涯第10支本垒打，由此成为韩国第8位实现两位数本垒打的球员。此前，秋信守（218支）、崔志万（67支）、金河成（50支）、姜正浩（46支）、崔熙燮（40支）、李大浩（14支）、朴炳镐（12支）均在大联盟击出过10支以上本垒打。第四局击出右前方向干净安打的李政厚，在第六局下半双方4比4平手且无人出局一、二垒有人时，更击出三垒方向突袭短打安打。此役李政厚贡献4次击球3次安打2分打点2得分，表现十分活跃，赛季打击率从0.267升至0.271（510次击球、138支安打）。这是他自6月14日后时隔87天重返二成七打击率区间。继李政厚之后本场比赛又轰出4支本垒打的旧金山巨人队，最终以11比5逆转战胜亚利桑那队。亚特兰大勇士队球员金河成（30岁）在同日对阵芝加哥小熊队的主场比赛中，以第四棒先发打者身份出场，这是其MLB生涯首次担任第四棒，最终贡献3次击球1支安打1得分。第一局下半，金河成抓住对方先发投手今永昇太（日本）的指叉球击出中外场方向安打。去年5月8日效力圣迭戈教士队时与本月3日亚特兰大首秀战中，金河成两次对阵今永昇太均5次击球无安打，此次在第三次交锋中成功击出安打。亚特兰大勇士队最终以4比1获胜。赵英宇记者 jero@donga.com