国际汽车及智慧出行博览会创新办展模式 慕尼黑全城化身移动出行展厅

当地时间9日，德国慕尼黑呈现出一番传统车展未曾有过的别样景象。慕尼黑老城区玛利亚广场上最新电动汽车纷纷亮相，地铁站入口处宝马车和梅赛德斯-奔驰新车排列成行，整座城市仿佛化身为巨型展览馆。这是在全世界车展面临前所未有危机之际，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）通过大胆转型谋求新出路的结果。事实上，今年1月在美国底特律举行的北美国际汽车展（NAIAS）因主要品牌缺席而大幅萎缩，日内瓦国际车展则在走过119年历程后于去年宣布永久停办。基于传统新车发布形式难以为继的认识，2021年将举办地迁至慕尼黑并在名称中加入“移动出行”的德国国际汽车及智慧出行博览会，在活动方式上也谋求转型。其中市区开放空间策略尤为引人注目。主办方将会场延伸至慕尼黑市中心玛利亚广场、音乐厅广场、国王广场一带，打造免费展区，使市民无需门票即可观赏并试驾新车。借此策略，该展会已发展成为德国最大规模城市活动。2023年逾50万观众中有30%来自109个国家的国际访客，38个国家750家企业参展，带来300多项全球首发产品和创新技术。2025年展会预计海外参展商比例将超过55%，中国品牌进军与现代汽车、起亚展区扩大尤为引人瞩目。韩国虽在首尔和釜山轮流举办双年度移动出行展，但存废争议持续不断。大林大学未来汽车系教授金弼洙（音）表示：“传统形态的移动出行展已难以生存”，“可结合备受全球瞩目的韩国文化内容，对展会进行重组再造。”慕尼黑=金载亨记者、崔元英记者 monami@donga.com、o0@donga.com