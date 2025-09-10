曹国称“二三十岁男性极右”的言论引发争议……放任性别矛盾的政界负有责任



祖国革新党革新政策研究院院长曹国在光复节赦免后不久突然主张“二三十岁（20岁-39岁）男性极右论”，引发了争议。曹国表示：“二三十岁男性表现出所谓的极右倾向。（部分二三十岁男性）受到了国民力量党这一极右政党的影响。”也有人指出，对其子女入学舞弊等问题的批评，是否因为二三十岁男性群体趋向极右化。



曹国还表示：“我认为他们对工作岗位、大学学费、就业、房子问题有痛苦和不满，解决这个问题是政治家的任务。”虽然引发了争议，但是该发言起到了把在上次总统选举时失踪的二三十岁一代问题搬上公开讨论舞台的效果。



特别之处在于，共同民主党和国民力量党对这一问题一直保持沉默。巨大两党的领导层没有就此事发表正式发言。能听到的，总共也就是共同民主党议员姜得九“担心二三十岁青年们受到了多大的伤害”的发言和朴相赫议员所说的“相信青年一代的健康性”。



二三十岁一代的男女矛盾从10年前开始加深，但随着政治圈利用或放任不管，已经化脓到极点。网络社区中充斥着二三十岁男女互相倾吐的敌对言辞。去年结婚的韩国男性和日本女性夫妇为1176对，比前年增加了40%，对此，部分二三十岁男性甚至解释说，性别矛盾的深化导致了海外结婚的增加。



但两大政党在上次总统选举局面中也没有提及性别矛盾问题。据分析，论支持基础，共同民主党是二三十岁女性，国民力量党是二三十岁男性，因此两党都选择了维持现状。反正没有信心解决错综复杂的性别矛盾，所以干脆不碰为好。



在上次总统选举中，20多岁男性中支持李在明的只有四分之一。三大电视台的出口民调显示，20多岁男性对李在明的支持率为24%，比2022年减少12.3个百分点。30多岁男性的支持率为34.5%，比上次总统选举时减少4.7个百分点。



但二三十岁女性也并非全力支持李在明。20多岁女性占58.1%，30多岁女性占57.3%，略超过一半。虽然高于国民力量党支持率较高的60多岁女性的50%，但与共同民主党支持率较高的四五十岁女性的70%左右相比，低了10个百分点以上。共同民主党和国民力量党也只是将青年层分成性别，并没有带来政治效能感。



如果政界就这样放任青年们的性别矛盾，从长远来看，会对社会团结和国家生产性产生负面影响。政界应该克制对一方性别进行污名化、排斥的表达，以理解和包容的态度对待。



特别是，巨大两党应该反省分吃未来一代“二三十岁”的“敌对共生”，并各自摸索将支持扩大到二三十岁一代的方案。两党应该和政府一起提出包括全体青年的工作岗位、居住、教育、照顾政策等，照顾实际生活。希望即将出台的朝野政协议体出台青年雇佣对策等，使整个政界恢复青年层的信任。

