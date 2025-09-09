为践行“爱邻如己”信念 韩国一牧师无偿捐献肾脏与肝脏

“我认为不应止步于空谈‘爱邻如己’，而应将其付诸实践。”8日在保健福祉部主办的“第八届生命分享周纪念仪式”上获部长表彰的庆尚北道尚州耶鲁教会主任牧师李泽祚（64岁，见图）如此解释向非亲属捐献器官的初衷。李牧师于1993年捐献肾脏，2005年再度捐献肝脏。自2022年起，他担任肾脏捐献与受赠者组织“新生命分享会”会长，致力于器官捐献宣传与理念推广，由此获得表彰。1993年在残疾人设施开展志愿服务时，他曾协助一名17岁聋哑肾衰竭患者前往医院就医。“目睹孩子接受透析时痛苦不堪的情形，经咨询医院得知捐献肾脏可助其重获健康”，这成为他决定捐献器官的契机。即便在捐献肾脏与肝脏后，他仍保持良好健康状态，去年更完成了骑自行车纵贯韩国的壮举。他表示：“若捐献后身体衰弱，便难以号召他人分享生命与爱心，因此始终注重身体健康管理。”虽承认器官捐献并非易事，但他强调只要怀揣助人之心便可实现。“在这个艰难时世，若遇病痛苦难的邻人，不应漠然路过，而应迈步向前共同分担伤痛。”当日的纪念仪式上，共有36名个人及2家机构因推动器官捐献事业与生命分享文化发展获颁部长表彰。赵维拉记者 jyr0101@donga.com