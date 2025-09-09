全国37处市郡干旱脆弱堪忧 “第二江陵”隐现

江陵市因遭遇严重干旱已启动限时供水，调查显示全国可能存在“第二江陵”的干旱脆弱市郡达37处。这些地区与江陵市类似，生活用水水源仅有一处或更少，且输水管网泄漏率高于江陵市。有观点指出，为应对气候变化导致的“突发性干旱”，亟需扩充多元化水源。东亚日报8日对环境部《上水道统计》及国家干旱信息门户数据进行分析发现，全国161个市郡中，完全没有多用途水库、供水水库及蓄水池或仅有一处的地区达107处（占66.5%）。其中输水管网泄漏率（因管道缝隙等原因流失水量的比例）高于江陵市（23.4%）的地区达37处，该指标对生活用水短缺影响重大。位于名单之列的庆尚北道尚州市当日实际发布了干旱注意预报。另有5处地区储水量较江陵更为匮乏。典型案例如庆尚北道闻庆市，该市生活用水实际仅依赖京川湖单一水源，其11万立方米的储水量仅为江陵（203万立方米）的二十分之一。输水管网泄漏率高达37.9%，达到江陵市的1.6倍。居住闻庆近三十年的千正浩先生（86岁）慨叹：“今年异常干旱，白菜都已枯死。”庆尚北道盈德郡、全罗南道求礼郡、忠清北道永同郡、江原道平昌郡等四地储水量亦低于江陵。首尔大学地球环境科学部教授李江根（音）指出：“特别是当单一水源依赖以地表水为基础的水库及蓄水池时，遭遇干旱时极易陷入脆弱境地（如江陵市）。需根据各地区实际情况开发地下坝、雨水利用等替代水源。”李秀妍记者、郑瑞英记者 lotus@donga.com、cero@donga.com