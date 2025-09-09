李在明与朝野两党代表首次会晤，“组建民生经济协议体”

李在明总统8日与共同民主党代表郑清来、国民力量党代表张东赫举行会晤，就组建民生经济协议体达成了协议。民生经济协议体将推进废除渎职罪等。李在明当天在总统室与郑清来进行了单独会晤和朝野代表午餐会晤后，又与张东赫进行了单独会晤。李在明与朝野代表的会晤进行了80分钟，又和朝野代表分别进行了30分钟的单独会晤。共同民主党首席发言人朴洙贤和国民力量党发言人朴成勋在午餐会晤后举行的新闻发布会上表示：“朝野代表就组建民生经济协议体达成了协议。”这意味着，双方就张东赫提议的民生经济协议体达成了协议。新设的民生经济协议体将由总统政务首席秘书和朝野院内代表或政策委议长参与，预计将以朝野选举共同公约为中心，讨论青年雇用、废除渎职罪、股票转让税大股东标准、提振地方建设景气等问题。李在明在当天的发言中表示：“我认为现在应该成为国民的总统、所有人的总统。要最大限度地找出可以相互容忍的东西，果断地共同实行共同公约。”张东赫也表示：“希望总统成为结束只有杀死对方自己才能生存的政治的总统。如果总统起到恢复政治的中心作用，在野党也会积极协助民生。”郑清来答道：“总统今天好像成了‘和谐制造者’。”据悉，李在明在与张东赫的30分钟单独会晤中，就以执政党强硬派为中心进行的检察改革动力表示，“将采取措施，充分反映在野党的立场”。国民力量党还称，李在明决定，只要张东赫提出要求，将随时与在野党领导部进行沟通。不过，就延长特检法等争论议题，双方仍处于平行线。张东赫表示，“在就任的100天里，特检比总统见到得更多”，要求李在明对执政党正在推进的延长特检法、设立内乱特别法庭、大规模扩充大法官行使否决权。相反，郑清来表示：“至少应该对制造内乱和外患采取零容忍的原则。希望对紧急戒严负有责任的势力能够真诚地道歉，协助结束内乱。”同时，与李在明见面的朝野代表当天在当选代表后第一次握手。此前，郑清来将国民力量党定性为“内乱政党”，拒绝与之握手，但在当天的会晤中，在合影留念之前，他与张东赫握手致意。尹多彬记者、李相宪记者 empty@donga.com、dapaper@donga.com