总统和朝野代表就民生协议体达成协议……不能停留在口头上



李在明总统、共同民主党代表郑清来、国民力量党代表张东赫8日在午餐会晤中就组建民生经济协议体达成了协议。朝野政党首席发言人在当天会谈后一同宣布了上述内容，并表示李在明和郑清来接受了张东赫的提议。通过新设的民生经济协议体，预计将以朝野共同的总统选举公约为中心，讨论青年雇用、废除渎职罪、股票转让税大股东标准、提振地方建设景气等问题。据说，李在明就此次协议表示：“这难道不是在野党的成果，执政党的国政成功吗？”



李在明在当天进行了1小时20分钟的午餐会晤后，又与张东赫进行了30分钟的首次单独会谈。李在明表示，“朝野在国民看来冲突过度，是不可取的”，表示将超出听取在野党的意见，努力让所有国民的声音在国政上得到公平的反映。在当选党代表后一个多月来一直拒绝与国民力量党正式见面的郑清来笑着与张东赫握了手。



在单独会谈中，张东赫对废除检察厅等表示担忧，李在明则回答说会充分反映野党的意见。但就朝野尖锐对立的延长三大特检、设立内乱特别法庭法案等敏感悬案，双方没有找到明确的切入点。据说，对于张东赫要求李在明对这两个法案行使否决权，李在明没有作出回答。



此次会晤是在朝野持续发生强强冲突、对话失踪的情况下进行的。首先提议举行会晤的李在明接受了张东赫的单独会谈要求。在会晤中，李在明表现出倾听在野党意见的姿态，一直反目成仇的朝野代表也表现出了首先承认对方是对话对象的态度。可以说，这为朝野从对决转变为对话提供了最低限度的契机。



关键是，好不容易准备的变化迹象能否不局限于口头、延续到实际朝野合作上。李在明在就任后与朝野代表的会晤中也提议了践行朝野共同公约。此后，朝野政党就成立民生公约协议体达成了协议，但在此后的两个月里，此事在朝野对峙中化作了乌有。李在明和朝野代表当天一致表示需要“沟通的窗口”。三方会晤应该延续到第二次、第三次，成为真正打通政局堵塞处的通道。只有这样，对恢复政治的期待才不会转变为“这次也是作秀吗”的失望。

