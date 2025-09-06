日本汽车关税降至15%……韩国汽车仍有25%，竞争力受到打击

美国总统特朗普当地时间4日签署一项旨在履行美日贸易协议的行政命令，内容包括将日本产汽车关税下调至15%。韩国虽然已与美国达成贸易协议，但目前仍需缴纳25%的汽车关税，因此有人担心韩国产汽车的价格竞争力会受到打击。白宫当天公布特朗普签署的“履行美日协定”行政命令。特朗普明确表示：“根据协议，美国将对几乎所有日本产进口产品征收15%的标准关税。对汽车及零部件、航空航天产品、普通医药品、美国不能自然生产的天然资源，将另行适用商品关税。”特别是，美国政府为了把日本产汽车的关税率从现行的27.5%（现有关税2.5%+商品关税25%）下调至15%，决定在行政命令刊登官报之日起7天内公布修改后的关税率表。因此，日本共同社预测：“汽车关税率最快将于下周生效。”此前，日本在比韩国早8天的7月22日宣布与美国达成贸易协议，但由于下调的汽车关税率没有立即适用，感到非常焦急。时隔约一个半月，美国发布行政命令，减轻了日本对核心出口产品的关税负担。韩国7月30日与美国达成协议，将对等关税和汽车关税等下调至15%。但是，由于行政命令尚未出台，仍然征收25%的关税。据推算，由于关税下调的延迟，韩国汽车业界每月要追加负担的关税约为5000亿韩元。不过，特朗普在这一行政命令中表示，下调的关税将追溯适用8月7日以后进口的产品，返还超过关税的部分。另外，根据美国的需要，美国商务部长可以将日本产仿制药、仿制药原料及前体（原料化合物）、自然资源等品种的关税率调整为0%。韩国总统室发言人姜由桢5日在新闻发布会上就美日贸易协议行政命令表示：“不能以‘日本已经完成（协议），我们也完成了’这样的标准来处理。”她表示：“现在协商主体之间正在寻找通过何种讨论最终到达地点的符合国家利益的地方。‘更快’不是目标，一旦找到（协商结果）最符合韩国国家利益的地方，应该就会有答案。”此外，特朗普4日表示：“不久后将对不在美国建厂的企业征收‘相当多的’半导体关税。”纽约=常驻记者林宇善、世宗=郑顺九记者、尹多彬记者 imsun@donga.com、soon9@donga.com、empty@donga.com