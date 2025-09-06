《鬼灭之刃》声优亮相引发“我爱你∼”欢呼…在日本享有偶像级人气

上月30日，首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心。影院大厅涌入约200名人潮，现场一片喧闹。这些观众仅仅只为等待两个人——在近期突破韩国300万观影人次的《剧场版鬼灭之刃：无限城篇》中分别为主角“炭治郎”和“善逸”配音的日本声优花江夏树（34岁）与梶裕贵（45岁）。当陌生面孔的声优们现身红毯时，现场顿时爆发出“我爱你！”等欢呼与热烈喝彩。随着日本动画在韩国人气持续攀升，观众对参与配音的日本声优关注度也同步提升。这种氛围使得深入沉浸于作品角色的粉丝们，自然而然地将热情延伸至赋予角色声音的声优本人。《进击的巨人》、《鬼灭之刃》、《链锯人》等日本动画系列在韩国不断扩大大众认知度，在YouTube等社交媒体平台上，对比特定声优参与演绎的不同作品角色的视频也获得极高人气。当红声优的谈话节目视频播放量常常轻松突破百万次。事实上在日本，声优早已享有与偶像相媲美的人气。当红声优甚至能举办个人演唱会，现场观众规模少则数千人多则数万人。就连声优的结婚、恋爱等私生活也会如明星绯闻般引发大众关注。去年曾参与《名侦探柯南》、《机动战士高达》等人气作品的老牌声优古谷彻（72岁）与30多岁粉丝发生婚外情的新闻，一度成为日本社会关注焦点。古谷彻最终面对汹涌批评舆论，发表了长篇道歉声明。“声优偶像化”现象与日本快速成长的动漫产业密切相关。1980年代后，日本动画逐渐摆脱科幻题材或沉重主题的叙事框架，开始主打明快氛围与个性鲜明的角色设定。声优的作用由此凸显，人气也随之提升。与韩国以广播公司公开招聘为主选拔声优的模式不同，日本特有的产业体系让声优签约演艺经纪公司，接受系统化的形象管理与支持，这成为培育声优明星化的土壤。韩国过去亦非没有声优享受明星级待遇的案例。曾为美剧《六百万美元男人》史蒂夫•奥斯汀配音的梁池勋声优、以及为《百战天龙》配音的裴汉成声优等人，都通过电视剧演出获得过高人气。但通过动画配音成为明星的案例仍极为罕见。中央大学尖端影像研究生院兼任教授柳珍熙（音）指出：“声优最能展现价值的领域本是动画，但韩国制作产业规模不足导致活动机会受限。韩国声优的专业能力同样出众，若制作生态系统得以扩大，关注度自然会同步提升。”金泰彦记者 beborn@donga.com