日本先行适用15%的输美汽车关税……焦虑不安的韩国企业



美国特朗普政府4日签署了对日本产进口商品征收15%对等关税的行政命令。向美国出口的日本产汽车和零部件也将被征收15%的商品关税。相反，关税协商行政程序尚未结束的韩国产汽车、零部件被征收比这高出10个百分点的高额关税（25%）。在美国市场与日本展开竞争的韩国企业处于心急如焚的状态。雪上加霜的是，美国移民和海关执法局等联合查处组突袭美国佐治亚州现代汽车-LG新能源合作电池工厂建设现场，逮捕了450多名以出差、旅游签证滞留的韩国职员等，发生了令人震惊的事件。



特朗普在7月22日与日本就关税谈判大框架达成协议后，时隔一个半月签署对日关税行政令，最早将于下周生效。韩国比日本晚8天与美国就相同的关税率（15%）达成协议。但是，随着8月25日举行的韩美首脑会谈后后续程序的延长，从4月份开始征收的25%关税何时会降低，目前还不得而知。



对于根据韩美自贸协定以零关税出口的韩国汽车企业来说，关税率提高了25个百分点。相反，之前征收2.5%关税的日本企业的关税负担只上升了12.5个百分点。在因数十至数百万韩元的价格差距而改变消费者选择的竞争中，韩国比日本处于不利地位。这种情况每延长一个月，韩国汽车业界就要承担约5000亿韩元的追加负担。



要想尽快降低关税，必须消除其他协商部门的分歧，但并不容易。因为美国要求，在达成最终协议之前，应提前公布3500亿美元（约487万亿韩元）规模对美投资基金的运营计划、收益分配方式。韩国政府希望将投资最小化，增加贷款和担保，而美国政府则希望立即向可以随心所欲使用的基金注入资金。据悉，为了尽快下调关税，日本政府甚至签署了承诺履行5000亿美元投资的备忘录。



受关税战的影响，上月韩国对美国的汽车出口比去年同期骤减12%。虽然企业正在减少利润，保住占有率，但很难坚持很久。佐治亚州电池工厂发生的移民查处事件将进一步萎缩进军当地的韩国企业的活动。为了尽快解决问题，韩国政府外交、贸易当局应全力展开后续谈判。

