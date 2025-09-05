LG能源解决方案与KAIST合作研发“锂金属电池”12分钟快速充电技术

LG能源解决方案4日宣布，与韩国科学技术院（KAIST）研究团队共同开发出可革命性缩短“锂金属电池”充电时间的技术。锂金属电池是用锂金属替代锂离子电池四大核心材料之一——石墨负极材料的下一代电池。其特点是大幅减轻负极材料的重量和体积，同时显著提升能量密度和续航里程。据电池业界透露，若实际应用锂金属电池，以高性能电动汽车为标准，平均续航里程可从600公里延长至800公里以上。但锂金属电池在快速充电过程中会产生名为“枝晶（Dendrite）”的现象，这对电池寿命和安全性具有致命影响，解决该问题一直是技术难题。枝晶是指电池充电时锂结晶堆积的现象。这些结晶堆积越多，电池性能就越低下，火灾或爆炸风险也随之增大。研究团队全球首次开发出能有效抑制枝晶现象的新型电解液，成功解决了这一难题。该技术名为“凝聚抑制型新型液体电解液”。应用此项技术后，即使对锂金属电池进行快速充电，也能确保其稳定运行。研究团队开发的锂金属电池可将充电时间缩短至12分钟，单次充电可实现800公里以上续航里程，同时确保了累计行驶30万公里以上的使用寿命。该项研究成果已刊登于国际权威学术期刊《自然-能源》。LG能源解决方案表示：“本次研究成果在锂金属电池充电速度这一公认技术难题上取得了突破性进展，具有重大意义。”朴贤益记者 beepark@donga.com