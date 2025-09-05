韩国传统制造业就业岗位急剧减少 “铁锈地带”危机隐现

长期以来为国内就业创造做出积极贡献的传统制造业领域就业岗位正快速消失。制造业就业减少必将引发相关产业生产设施所在地的区域经济危机。有观点指出，近期石油化工、显示器、钢铁产业的危机已导致忠清南道瑞山、全罗南道丽水、庆尚北道浦项等地区陷入长期萧条，亟需采取措施防止这些地区沦为“韩国版铁锈地带（指美国衰落的工业地区）”。4日，《东亚日报》对石油化工、显示器、钢铁领域十大企业的金融监督院电子公示和可持续发展报告最近三年数据（2022年至2025年6月底）进行分析的结果显示，这些公司的员工数量在此期间减少约6185人（降幅6.2%）。在行业景气较好的2022年，这10家企业总就业人数为99492人，而截至今年6月底已缩减至93307人。本次分析对象包括LG化学、乐天化学、韩华解决方案、SK地球科学、丽川NCC等5家石油化工主要企业，三星显示器、LG显示器等2家显示器企业，以及浦项制铁、现代制铁、东国制钢等3家钢铁企业。这些均是各行业协会推选的销售额排名靠前企业。石油化工、显示器、钢铁正是当前面临结构调整的主要行业，韩国信用评级曾在2023年9月指出，随着中国自给率提高，这些产业将成为受市场变化影响最大的领域。当大企业开始削减生产人力时，其二、三级合作企业的就业岗位必然以更快速度减少。梨花女子大学经济学系教授石秉勋（音）表示：“法人税上调、黄信封法（〈工会及劳动关系调整法〉修订案）、商法修订案等正逐渐形成‘不利于企业经营的环境’”，“若叠加韩国大企业将生产设施迁往美国的情况，将引发国内制造业空心化，并增大催生韩国版铁锈地带的可能性。”李敏娥记者 omg@donga.com