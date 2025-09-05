只有取消造就“彼得潘”的限制，才能恢复“成长阶梯”



从1日开始，被定性为中小企业的销售标准在10年内从最高1500亿韩元上调到了1800亿韩元。随着标准的放宽，一度成为中坚企业的300多家企业重新回归中小企业。



中小企业界对此次措施表示欢迎称：“新冠疫情以后物价急剧上涨，原材料价格暴涨，很多都只是销售额增加的外形增长，没有实际增长。”相反，中坚企业界担心，放宽这种标准可能会引发犹豫增长的“彼得潘综合征”。韩国中坚企业联合会人士表示：“现行的销售标准上限已经是英国、美国等主要国家的两倍。政策支援大部分集中在中小企业，因此企业没有理由成为中坚企业。”



彼得潘综合征源于心理学家丹凯利博士1983年的著作《彼得潘综合症：不想成年的人》。指的是虽已成年却无法适应成人社会、希望继续当孩子的心理。虽然规模变大成为中坚企业，但希望留在中小企业继续得到支援的现象，被称为中小企业的彼得潘综合征。



中小企业的标准是决定减免税收、金融支援、放宽限制等政府政策适用对象的重要尺度。据韩国经济人协会透露，一家企业从中小企业毕业时适用的限制将从57个增加到183个，增至3倍以上。只适用于中小企业的贷款或特别税额减免、公共机关投标优待等优惠，在成为中坚企业的瞬间就会消失。



因此，在现场，为了避免从中小企业毕业，开设分厂或调整日常工人等分割企业的情况也很多。截至2023年，从中小企业成长为中坚企业的有301家，反过来从中坚企业回到中小企业的有574家，是中坚企业的两倍。



专家们强调：“现在的企业生态界，相比成长更注重保护。为了恢复中小→中坚→大企业的顺畅的企业成长阶梯，也要摆脱集中于中小企业的支援政策。”



据大韩商工会议所透露，中小企业支援事业从2018年的1422个增加到2023年的1646个，预算也从21.9万亿韩元增加到35万亿韩元，增加了60%。虽然加强了对中小企业的支援，但根据瑞士洛桑国际管理学院发表的国家竞争力评价，韩国中小企业竞争力排名反而从20年前的41位降至去年的61位。也就是说，一边倒的保护政策对加强中小企业竞争力没有多大帮助。



韩国银行预测，今年韩国经济将比去年增长0.9%。在“增长率低于1%”情况下，现在比任何时候都更需要找回经济增长的活力。在危机感中，韩国经济人协会、大韩商工会议所、韩国中坚企业联合会最近成立了“构建成长指向型企业生态系统专班”。这是经济界首次在“企业成长生态系统”的旗帜下成立专班。在害怕成长的环境中，不会有创新，也没有未来。希望政府和经济界携手加快恢复中断的增长阶梯。

