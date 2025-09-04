“韩国投资热情高涨，具备成为稳定币领先国家三要素”

“韩国已全面具备成为稳定币领先国家所需的三大要素。”美国稳定币发行公司Circle总裁希斯•塔伯特于5月23日在首尔中区乐天酒店接受东亚日报专访时指出，韩国经济在虚拟资产时代具有三大潜力：坚实的产业竞争力、精密的金融系统以及积极的投资热情。他特别关注韩国投资者持有大量虚拟资产的现象，并预测“在当今韩元适用的所有领域,韩元稳定币都将发挥重要作用”，认为韩元稳定币需求规模可观。他强调需尽快建立健全的监管体系以应对需求增长。Circle是美国最大的美元稳定币USDC发行商，继总部位于萨尔瓦多的Tether之后位居全球第二大美元稳定币发行商。作为全球首家上市稳定币发行商，该公司于今年6月在纽约证券交易所成功上市。塔伯特总裁曾在美国特朗普政府初期担任商品期货交易委员会（CFTC）主席，后出任财政部助理部长。他强调：“在监管机构任职期间获得的重要启示是技术发展永不停歇”，建议韩国应参考美国、欧盟和日本等国的案例，尽快建立明确的稳定币市场规则。部分观点担忧韩国是否已经落后于形势。据悉，新加坡、香港和日本等亚洲金融中心正在快速推进稳定币制度化进程。塔伯特总裁指出：“韩国的优势在于拥有大量实力雄厚的出口企业”，“我家每个房间都使用韩国电子产品。”这意味着韩国制造业和信息技术（IT）企业具备应用稳定币进行贸易交易的产业基础。若贸易中稳定币交易量增加，国内代币市场将随之扩大，更易吸引投资资金。塔伯特总裁此次访韩先于日本行程，先后会见了韩国银行行长李昌镛及KB、新韩、友利、韩亚四大金融集团高层。据悉他还与多家大型企业举行了会谈。塔伯特表示：“我们会晤的都是家喻户晓的‘国民企业（household names）’”，并特意准备了印有韩文名字的名片。他明确表示：“我们将韩国视为至关重要的战略机遇。”塔伯特总裁预测韩国将在一年内出台稳定币相关法律，推动稳定币快速纳入正规金融体系。他强调：“必须在保护消费者和维护货币主权的同时，阻断不良稳定币流入国内。”针对2022年虚拟资产Terra•Luna暴跌事件及犯罪应用担忧，他指出：“这正是需要立法的根本原因”，“USDC始终遵循美国《数字货币法案》设定的各项监管标准。”李智润记者 asap@donga.com