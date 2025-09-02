专攻医生时隔1年零7个月重返岗位……必须加强解决地方医疗和必需医疗



去年2月因反对医科大学（医学院）扩招2000人而集体辞职的相当一部分专攻医生，1日起回归原位。据初步统计，今年下半年招收的13498名专攻医生（实习医生、住院医师）中，首都地区修炼医院的招生名额高达70%至80%，地方上的修炼医院招生名额为50%。加上已经工作的专攻医生，大约已有1万多名专攻医生回到修炼医院。时隔1年零7个月，医政矛盾进入平息局面，医疗系统瘫痪也将逐渐得到解决。



医科大学扩招的必要性尽管在舆论上得到相当大的支持，但由于在未能明确说明根据的情况下强行“扩招2000人”，遭到了强烈的抵抗。医大学生和专攻医生几乎全部离开了学校和医院。由于手术和诊疗急剧减少，患者们漂泊在医院。因修炼中断，原本就不足的医生培养出现了差池。此次继医大学生之后，随着专攻医生的返岗，避免了医科大学教育的“三叠”或专门医生培养中断等最坏情况。但在医政矛盾中伤口化脓破裂的韩国医疗系统，急需根本性的治疗。



专攻医生返岗虽然值得欢迎，首都地区和地方医院之间的医生供需不均衡现象却进一步恶化。因为在地方医院就业的辞职专攻医生们正在跳槽到首都地区，形成“多米诺骨牌式”离职。通过发放补贴和支援居住引导医生定居的地方必需医生制试点项目仅占全体招募人员（96人）的60%左右。前往民营开业医院的必需医疗专攻医生的回归率也很低。特别是，地方医院的妇产科、急诊医学科等必需科目根本找不到医生，所以关闭了分娩室和急诊室。



医大扩招当初是为了消除以“生产难民”“转圈找急诊室”为代表的地方医疗和必需医疗空白而推进的。即使上届政府的医大扩招计划化为乌有，加强地方医疗、必需医疗改革的动力也不能熄灭。要确保适当的医疗人力，纠正歪曲的补偿体系，解决回避地方医疗和必需医疗的现象。在改善专攻医生实习环境的同时，还需要对策来防止医疗大乱再次发生。希望政府和医疗界重新积累崩溃的信任，冷静地解决“医疗改革”这一难题。

