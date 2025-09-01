朴赞郁导演《无可奈何》威尼斯首映 观众起立鼓掌9分钟

“这或许不是朴赞郁导演的最高杰作，但无疑是他迄今在威尼斯国际电影节主竞赛单元呈现的最佳作品。”（英国《卫报》）入围第82届威尼斯国际电影节主竞赛单元的朴赞郁导演电影《无可奈何》于当地时间8月29日举行全球首映。放映结束后观众起立鼓掌达九分钟，海外媒体亦给予高度评价。当晚在威尼斯电影节举办地意大利威尼斯利多岛的萨拉格兰德剧院，《无可奈何》举行了全球首映式。首映式是影片首次面向普通观众正式亮相的场合。该片改编自美国作家唐纳德•维斯雷克的小说《斧头》，讲述了失业家长万洙（李秉宪饰）为再就业奔波的故事。这是自2012年获金狮奖的《圣殇》之后，韩国电影时隔13年再度入围威尼斯电影节主竞赛单元。据《美国有线电视新闻网》等媒体报道，影片放映结束时全场观众起立鼓掌致敬。美国娱乐媒体《截止日》评价称：“这部作品不仅展现了演员李秉宪的精湛演技，更是朴赞郁导演对奉俊昊电影《寄生虫》的深沉回应，堪称一部黑色幽默佳作。”《卫报》评论道：“这是朴导演呈现的震撼人心且具有时代穿透力的讽刺剧。”朴赞郁导演在官方放映后的现场访谈中表示：“能取得这样的成果令人感慨万千，几乎热泪盈眶。”这部电影的创作过程历经坎坷。小说《斧头》早在2005年就被改编为电影《斧头：职场杀手》，小说版权亦由该片导演科斯塔-加夫拉斯持有。据悉朴导演2009年携电影《蝙蝠》赴法国戛纳国际电影节时与加夫拉斯导演会面，获得了重拍许可。继《三更2》（2004年）后时隔21年再度参演朴导演作品的演员李秉宪表示：“全球电影人士纷纷向导演表达‘观影愉快’的祝贺，我在现场深切感受到海外电影人对《无可奈何》的高度认可。”此次首映的《无可奈何》将与其他21部作品共同角逐威尼斯电影节最高荣誉金狮奖。颁奖结果将于9月6日闭幕式上揭晓。金泰彦记者 beborn@donga.com