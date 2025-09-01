美国加强半导体设备出口限制……韩国要成“虾米”



美国政府表示，以三星电子、SK海力士等为对象，如果把美国产半导体设备运进中国当地工厂，必须逐一得到许可。此前，美国政府从2022年10月开始限制向中国出口美国产半导体设备，并规定同盟国企业无需经过其他许可程序就可以获得设备供应。但随着新措施出台，这种例外措施也遭撤回。美国加强了对华制裁以阻止中国的“半导体崛起”，韩国企业受到了打击。



虽然出口不会因为此次措施完全受阻，但每次运进设备时都要得到许可，因此，韩国半导体企业的核心生产基地——中国工厂的运转很有可能出现差池。目前，三星电子在中国西安生产40%的NAND闪存，SK海力士在无锡和大连分别生产40%的DRAM半导体和20%的NAND闪存。半导体产业的竞争力是设备升级，如果设备更换时期美国政府的批准被推迟，生产将不可避免地受到影响。如果美中关系恶化，也不能排除装备被切断的可能性。



特朗普政府为阻止半导体制造技术流入中国，对中国的限制越来越粗暴和执着。美国去年底禁止向中国出口人工智能半导体的核心部件——高带宽存储器，从今年4月起限制出口低配置人工智能芯片，后来又以向政府缴纳15%的中国销售额为条件恢复出口。而这一次，如果要把半导体设备运进中国工厂，必须经过美国政府的个别批准。



但是，即使在美国的封锁下，中国也加快了技术自立速度，控制了半导体生产所需的矿物生产和出口。从存储器半导体生产到人工智能芯片设计、半导体设备制作，中国的最终目标是国产化，并取得了开发出与美国科技大企的人工智能模型性能相似的深度思索等具体成果。据悉，中国半导体企业为了“半导体自强”，明年人工智能半导体的产量将是现在的3倍。



在这种情况下，美国加强对同盟国半导体企业的对华出口制裁，将成为中国企业提高竞争力、提前实现中国半导体自强的机会。这就是韩国政府应该说服美国政府的理由。此次措施将从120天后开始实施，因此，在韩美首脑会谈后续工作磋商中，必须动员所有对美谈判力量，使韩国企业成为设备进口许可措施的豁免对象。在日益激烈的中美半导体霸权竞争中，韩国企业不能坐视不理，让自己成为鲸鱼打架时遭殃的小虾。

