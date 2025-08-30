金建希也被拘留起诉……从现在开始要查明真相，减轻国民惨痛



前总统尹锡悦夫人金建希29日被拘留起诉，将与尹锡悦本人同时接受审判。前任总统夫妇被移交审判是史无前例的事情。特检组正在调查的金建希所涉嫌疑多达16个。此次因涉嫌操纵德意志汽车股价、介入公推事件、接受统一教金品请托等3项嫌疑被起诉，其余部分也将逐渐被追加起诉。



对于曾是尹锡悦政府“影子权力”的金建希来说，起诉是预定的事必归正。因为丈夫的盲目包庇和检察机关的包庇调查，每次都逃避责任，嫌疑不断积累，导致大规模特检。在调查过程中，金建希从统一教、徐熙建设等处收受高价财物，进行卖官卖职的情况大白于天下。在金建希一家经营的疗养院，还发现了国家教育委员长李培镕寄来的信和被怀疑以公职为代价送去的10钱重的金龟。她还使用与总统相同等级的保密电话，随时给高层公务员打电话，相关事实也被确认。干了这些事的金建希却说：“像我这样什么都不是的人……”，说出的话完全脱离事实。



金建希被拘留，之前试图说谎和毁灭证据也是决定性因素。她称出访北约时佩戴的价值6200万韩元的梵克雅宝项链是仿造品，但徐熙建设会长自首提供项链的事实，并拿出真品，谎言因此被揭穿。对于操纵德意志汽车股价嫌疑，尽管出现了与证券公司职员的通话录音，也获得了超过8亿韩元的收益，她却抵赖说：“光是损失了，哪有操纵股价?”



金建希在被起诉后表示：“就像在最黑暗的夜晚月光依然明亮一样，我也会注视我的真实和心意，熬过这个段间。”她在拘捕后的5次特检调查中，大部分时间都拒绝陈述，她的态度在审判中也不会有太大的变化。然而，在即将涌向法庭的证据和证言面前，沉默不会有什么意义。前任总统夫妇两人都被拘留站在被告席上，这本身就是对国民感到羞愧的事情。即使为时嫌晚，也应该谦虚地表明真相，这样才能在惨痛的国民面前赎罪。

