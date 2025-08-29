音乐竞演节目《KPOPPED》今日上线 融合KPOP与海外流行音乐元素

全球在线视频服务（OTT）平台Apple TV+以KPOP（韩国流行音乐）为题材自主制作的音乐竞演系列节目《KPOPPED》将于29日面向全球同步上线。该节目采用KPOP偶像与海外传奇流行歌手组队合作的形式，将流行歌手的热门作品以KPOP风格重新演绎。正如节目名称所示，其核心在于实现流行音乐的“KPOP化”。节目中还特别安排了海外流行歌手演唱KPOP歌曲的特别舞台。参与节目的流行音乐阵容堪称豪华。包括三度荣获格莱美奖的“梅根•西•斯塔莉安”在内，共有“辣妹组合”（梅兰妮•布朗、爱玛•伯顿）、“男孩特区”、“大人小孩双拍档”、“TLC组合”等14组艺人参与。KPOP组合方面则有“Billlie”、“ITZY”等8组艺人加盟。节目主主持由演员兼喜剧人孙秀丁担任，副主持由歌手鸟叔（PSY）担当。莱昂纳尔•里奇也作为总制作人参与节目制作。这部8集系列节目每期都会安排KPOP偶像成员与两组流行歌手分别组队进行竞演。每轮比赛结果通过首尔现场演出的观众投票决定。据悉节目中还记录了来韩海外流行歌手体验韩国文化的过程。近期奈飞动画电影《KPOP恶魔猎人》在全球引发热议之际，这部从名称就彰显KPOP特色的节目将取得何种成绩备受关注。该系列节目由CJ娱乐传媒集团与美国尤里卡制作公司联合制作。金泰彦记者 beborn@donga.com