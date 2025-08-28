“生二胎”时隔9年再次反弹……去年7.59万名，增加2%

据调查，去年出生的第二胎数量自2015年以后时隔9年再次反弹。由于二胎效应，今年上半年（1月-6月）韩国新生儿数也超过12.6万名，以上半年为基准创历史最高增长率。据统计厅27日发表的出生统计，去年新生儿数为23.83万名，比前一年增加3.6%（8300名）。预计每名妇女一生中生育的平均新生儿数合计生育率为0.75名（确定值），比前一年增加0.03名。按市、道来看，全南和世宗的合计生育率为1.03名，排名第一；首尔为0.58名，排名最后。据调查，父母的平均年龄以第一个孩子为准，父亲为35.4岁、母亲为33.1岁。特别是去年出生的二胎人数时隔9年再次反弹，对整体出生率提升的基调产生了部分影响。去年二胎人数为7.59万名，比前一年增加2.0%（1500名）。二胎人数自2016年（15.27万人）之后持续减少，2023年（7.44万人）首次跌至8万以下，去年成功反弹。但是三胎人数为1.62万名，减少5.8%。统计厅人士解释说：“最近多子女优惠从现有的三个子女扩大到两个子女，对想要第二个孩子的父母产生了积极影响。”政府从2023年起放宽多子女标准，即使只有两个子女，在公寓分售时也可以享受特别供应约购等各种优惠。国会预算政策处最近分析称，随着为兼顾工作和家庭的财政支援增加，去年上班族主导了出生率的逆转。国内新生儿数继去年之后，今年也持续增加。据统计厅当天公布的人口动向，6月份新生儿数为1.9953万名，比前一年增加9.4%（1709名）。这是自1981年进行统计以来的最大增幅，也是自2010年6月（1906人）以来的最大增幅。今年上半年累计新生儿数为12.6001万名，同比增加8721名（7.4%）。新生儿增加率在今年上半年和第二季度（4月-6月，7.3%）都是历史最高值。统计厅人士解释说：“从去年第一季度开始持续的婚姻增加、30多岁女性人口的增加和对生育的积极认识变化综合性地影响了（生育率上升）。（生育增加）趋势能否持续到今年下半年，还需要拭目以待。”世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com