平均每天为“虚假恐怖事件”出动14起……要让他们明白后果是家破人亡



据统计，截至今年7月底，因接到设置爆炸物或谎报要实施恐怖袭击报案而出动的警察达2933件次。平均每天约14起，每100分钟就发生1起。与2022年相比，去年爆炸物、恐怖的谎报暴增超过1000起，呈现出逐年明显的增加趋势。



一旦接到炸药、恐袭的报案，不仅是警察特工队，消防员也要大规模出动。灭火车、救护车是基本，万一真的发生爆炸或恐袭时，还需要相关机关的合作、媒体发布会等，因此连内勤都要到现场工作。甚至有人说：“相当于把一个消防署全部搬到现场。”这肯定会浪费巨大的行政能力，在这种情况下，如果附近地区发生火灾，消防人力不足，应对只能被推迟。也就是说，真正迫切需要帮助的市民不能及时得到帮助。



报假案给企业和市民带来的损失也接连不断。被上传“设置了爆炸物”文字的某百货商店在警察搜查期间停止营业，损失了数亿韩元。大型演出场由于接到恐怖威胁报案，采取疏散措施，好不容易买到高价门票的观众也遭受了损失。27日，接到首尔3所中学设有爆炸物的报案，学生们没能上课只能回家。这绝对不是开玩笑的重罪。



对造成如此严重损失和不便的威胁犯，应该追究强有力的民事、刑事责任，令其身败名裂。然而，为了加强对以不特定多数人为对象的胁迫的处罚，今年3月新设“空众胁迫罪”之后，考虑到被告人的疾病，作出的首次判决仅仅是罚款600万韩元。最近3年间，警方向报假警犯要求赔偿损失，得到法院认可的也只有1起。这远不足以杜绝报假警。在进行严厉的刑事处罚的同时，有必要整饬法令，迅速赔偿警察、消防为应对报案所花的费用，以及企业和市民遭受的经济和精神损失。

