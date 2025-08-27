特检推荐电光石火，特监推荐迟迟没有进展



共同民主党决定尽快通过扩大“三大特检”的调查范围和人力、延长活动时间的特检法修正案。虽然其名义是尹锡悦前总统夫妇拒绝接受调查且出现了新的疑惑，但很多人分析说，他们计划延续“铲除内乱”的政局，在明年地方选举之前掌握政局主导权。共同民主党原先在27日的全体会议上表明处理方针并展开了速度战，但考虑到党内对法案内容的分歧和议事日程等因素，将处理日期推迟到下月。



通过修改法律再次延长限时机构特检是否符合制度宗旨，像前例一样新提出的疑惑为什么不能交给现有的调查机关等，有很多令人惊讶的地方。执政党在6月公布特检法三天后，通过共同民主党和祖国革新党的推荐，任命了三大特检。关于特检，从法案处理到推荐、任命，再到修改讨论，可谓电光石火。



相反，任命对总统亲属等进行监察的特别监察官的讨论却停滞不前。在6月3日总统选举前5天发表的公约集中，当时的候选人李在明表示：“将立即任命总统室特别监察官，保障实际权限。”之后，李在明在7月3日就任一个月的记者见面会上也表示,“指示了任命特别监察官”。



如今时过近两个月，关于任命特别监察官的讨论却杳无音信。虽然李在明表示已经向国会要求推荐特别监察官，但院内领导层人士表示，“现在还没有进行”。政府上台后，执政党组建了新的领导层，很有可能是因为加快商法修正案和《广播三法》等法案的处理速度，被排除在优先顺序之外。即便总统下了指示，对于执政党而言，推荐特别监察官也可能是“给猫脖子上挂铃铛”之举。



对特别监察官的任命表现出不冷不热的反应，与过去政权没有什么不同。虽然是根据2014年制定的《特别监察官法》而新设，但在2016年前特别监察官李锡洙因与时任总统民政首席秘书禹柄宇发生冲突而辞职后，该制度实际上已经连续9年处于有名无实的状态。文在寅政府把重点放在新设高级公职人员犯罪调查处上，以职能重叠为由，对特别监察官的提名持怀疑态度。尹锡悦作为竞选公约提出，之后却置之不理，将球踢给了国会。他在去年11月的记者会上表示：“如果国会推荐，当然会任命。这是国会的事情，我来说三道四是不对的。”



如果尹锡悦政府在上台的同时任命特别监察官、管理好亲戚，起初就没有理由出台投入巨额预算和人力的“金建希特检”等。如果没有爆出总统夫人金建希的问题，也许就不会发生让大韩民国陷入混乱的12月3日紧急戒严和弹劾事件。事后查明真相固然重要，但事前预防更为重要。



特别监察官的推荐越是拖延，李在明的意志也只能受到怀疑。政权初期威信尚存，总统的指示却得不到执政党的执行，势必会被认为是另有原因。须牢记，预防针虽会刺痛，却能防止更大的疾病。

