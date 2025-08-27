李在明-特朗普“和平缔造者”意气相投……后续的同盟调整不可小觑



韩国总统李在明26日在美国华盛顿举行的韩美首脑会谈上，要求美国总统特朗普“与（朝鲜国务委员长）金正恩见面”，特朗普回应称“今年想见见他”。李在明在首次韩美首脑会谈中还表示，“特朗普总统是能够在全世界唯一的分裂国家韩半岛上实现和平的唯一人物”，提议推进朝美会晤。对此，特朗普表示：“这是一件非常好的事情。会推进的。”



李在明似乎顺利通过了新政府外交的最大考验——此次韩美首脑会谈。事实上，在无法预测的紧张气氛中开始的会谈能够和和气气地结束，就已经让人非常安心了。特朗普在会谈3小时前发出了“韩国正在发生肃清或革命”的信息，但在听到李在明的解释后，他后退一步说：“我确信这是误会。”在这一插曲之后，两国首脑以互表“最大支持”的决心结束了会谈。



李在明对特朗普的称赞攻势起到了主要作用。李在明从白宫办公室的金黄色新装修到美国股市刷新最高纪录，延续了打动特朗普的最高赞赏。他特别要求特朗普发挥“和平制造者”的作用，并表示，“我将作为‘领跑员’努力支援。”他放弃了自金大中政府以来一直延续的“韩半岛驾驶者论”，自降身份，甘当美国的助手。



特朗普针对这样的李在明表示：“您是一位伟大的领导人。真聪明。将得到美国的完全支持。”如此集中关注特朗普关心的问题，会谈没有涉及调整驻韩美军作用等韩美之间敏感的问题。共同宣言等协议文也没有出台。虽然总统室表示，“会谈顺利到不需要协议的程度”，但实际上是因为双方回避了敏感的讨论，将其交与后续实务讨论。



李在明在智库活动中表示：“我们一致同意，韩美同盟要实现更为互惠、面向未来的现代化。”他还就“安保是美国，经济是中国（安美经中）”的态度表示：“现在已经不能像过去那样了。”这样的发言并不意味着同意将韩美同盟扩大为牵制中国。李在明已经明确表示，“难以轻易同意”。这预示着韩美之间围绕“同盟现代化”的协调不容小觑。

