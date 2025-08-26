以色列轰炸也门首都总统府和石油设施

以色列空袭了亲伊朗武装组织胡塞反政府武装的据点也门首都萨那的总统府等。袭击距离以色列约1800公里，是对胡塞最近用伊朗制造的弹道导弹攻击本国领土采取的报复措施。有预测称，2023年10月加沙战争爆发后，以色列通过大规模空袭事实上摧毁了巴勒斯坦武装团体哈马斯和黎巴嫩武装团体真主党，接下来会提高对胡塞武装的攻击强度。也有分析认为，以色列希望通过此举进一步减少伊朗和亲伊朗武装组织在中东地区的影响力。据半岛电视台等媒体24日报道，以军从当天下午4时开始向萨那的总统府、石油设施、两处发电站等地投掷了35枚炸弹。胡塞卫生部门说，此次空袭造成至少6人死亡、86人受伤。以色列表示，此次行动投入了包括空中加油机在内的12架空军飞机。以色列主张，胡塞在2014年也门内战中驱逐政府军后，对总统府等进行了军事设施化。本月22日，胡塞指责以色列控制加沙地带，向以色列本土发射无人机和弹道导弹，但均被拦截。以色列军方表示，在该导弹残骸中发现了内置多枚小型炸弹，是被定性为大规模杀伤性武器的集束炸弹。此外，以色列军队逮捕巴勒斯坦枪击犯后，清除了巴勒斯坦自治地区约旦河西岸的数千棵橄榄树。对此，有人批评说，这是为了破坏巴勒斯坦居民生活基础的故意行为。据半岛电视台报道，以军20日逮捕了持枪威胁犹太定居者的阿尔穆盖尔镇巴勒斯坦人，并从22日起封锁村庄三天，以确保行动视野为借口，动用推土机砍掉了3000棵橄榄树。种植橄榄占巴勒斯坦农业收入的15%至20%。《以色列时报》报道称，负责西岸地区的以色列军队中央司令部少将阿比·布鲁特21日对村民们表示，“你们将付出沉重的代价”，随后采取了上述措施。林賢錫 lhs@donga.com