孙兴慜攻入加盟MLS后首球，美妙弧线令门将猝不及防

“医生告诫勿直视‘SUN（太阳）’，但此刻所有人的目光都聚焦于‘SON（孙兴慜）’。”美国职业足球大联盟（MLS）转播商“苹果电视台”解说员在洛杉矶FC足球俱乐部前锋孙兴慜（33岁）主罚任意球时如此感叹，难掩激动之情。此举巧妙地利用了英语中“太阳”与孙姓发音相近的特点。孙兴慜于24日在美国得克萨斯州弗里斯科丰田体育场进行的客场对阵达拉斯FC队的比赛中，于上半场第6分钟主罚由队友德尼斯•布安加（31岁•加蓬）创造的任意球。在距球门约22米处，孙兴慜用右脚踢出的弧线球直挂球门左上死角，门将未能作出扑救。这是孙兴慜加盟洛杉矶FC俱乐部后第三场比赛斩获的首粒进球。苹果电视台解说员盛赞此为“惊人完美的任意球”。进球后，孙兴慜做出其标志性的“快门庆祝”动作，随后用双手拼出“LA”字母造型尽显喜悦。孙兴慜保持着韩国足球代表队球员A级比赛任意球进球最多纪录（6球）。但在原属球队托特纳姆热刺（英格兰）时期，他常将任意球主罚权让予队友。而今在洛杉矶FC俱乐部，他堂堂正正以主罚者身份踢出如画进球。美国职业足球大联盟通过官网评价称：“孙兴慜以‘世界级’的处子球迅速证明自身实力。”队友与主帅也对孙兴慜的任意球赞不绝口。任意球当时处于禁区内的后卫恩科西•塔法里（28岁•美国）赛后表示：“我在最佳位置欣赏了这次任意球。当孙兴慜起脚时，我正注视着球门左上角，皮球如魔法般精准入网。”洛杉矶FC俱乐部主教练史蒂夫•切伦多洛（46岁•美国）称：“孙兴慜的任意球堪称梦幻，他是为球队注入新鲜活力的球员。”在10日对阵芝加哥火焰队（2比2平局）的洛杉矶FC俱乐部首秀中，孙兴慜作为替补登场制造扳平比分的点球；在17日首次首发出战新英格兰革命队（2比0胜）的比赛中，他贡献助攻收获首个进攻点数。塔法里表示：“孙兴慜三场比赛的表现堪称艺术珍品，足以陈列于卢浮宫。”此役洛杉矶FC俱乐部未能守住孙兴慜的首开纪录，于上半场第13分钟失球，最终两队1比1战平。虽遗憾收获平局，但攻入精彩处子球的孙兴慜继新英格兰队一战后，连续两场获评单场最佳球员（POM）。孙兴慜赛后表示：“虽欣喜于处子进球，但未能助球队全取三分令人遗憾。”他补充道：“仍需进一步磨合团队配合。加盟至今约两周时间，我正享受每分每秒。”完成加盟球队后连续三个客场比赛的孙兴慜，即将迎来主场BMO体育场首秀。此役平局后位列西部联盟第四的洛杉矶FC俱乐部（积分41分），将于31日坐镇主场迎战联盟榜首圣地亚哥FC队（积分53分）。孙兴慜表示：“主场首秀即逢劲敌，必将全力争胜全取三分。”据在线票务平台“票务大师”数据显示，截至24日，这场孙兴慜主场首秀战的最低票价约为300美元（约合42万韩元），较其加盟前该座区60美元左右的票价涨幅达五倍。其他交易平台最佳座席票价已飙升至1500美元（约合208万韩元）。韩钟浩记者 hjh@donga.com