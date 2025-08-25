自主AI固然重要 但更需打造“能生存的AI”



“国家代表人工智能（AI）”生存竞争正式拉开帷幕。4日，被列为李在明政府核心项目的“自主AI基础模型”开发工作，最终选拔出5支精锐团队启动实施。韩国科学技术信息通信部计划通过提供数据与图形处理器（GPU）等支持，采用全民竞赛方式的竞争评估，最终仅保留2支团队，完成性能比肩最新全球AI模型的“自主AI”。此举旨在减少对ChatGPT等全球模型的依赖可能导致的技术附庸及信息泄露风险。



对于国防、保健等敏感事项不能托付给全球AI的论述，人们不得不点头认同。即便性能未能100%达到全球AI模型水准，拥有国家代表AI与毫无准备之间仍存在天壤之别。事实上法国等国也基于类似理由持续推进自主AI研发。在AI产业被边缘化之前，由政府主导推动向AI三大强国目标迈进的做法值得欢迎。



然而令人难以完全安心的是，相较于“国家代表AI”这一成果本身，其能否获得用户选择才是关键所在。如今数以亿计的用户正日益习惯于使用ChatGPT和谷歌Gemini。他们借助AI完成作业、撰写报告、充当私人秘书，甚至有人通过AI进行心理辅导，不断积累对话记录并体验生态系统。正如用户不会轻易更换已习惯的智能手机操作系统，AI市场同样存在着“习惯力量”这道无形壁垒——这是比性能指标更可怕的障碍。更何况拥有雄厚资金实力的科技巨头正采取多种策略将消费者“锁定（lock-in）”于自家AI模型。近期谷歌面向国内大学生和研究生，将原本收费的Gemini版“谷歌AI专业”会员服务提供一年免费体验，正是其中一环。即便艰难完成韩国版ChatGPT开发，若无法获得用户和企业选择，恐将沦落为国内专用AI或公共机构专用AI。



虽已启动AI选拔赛，但其推进方式仍存遗憾。AI产业以协作与网络效应为核心，像选秀节目般逐一淘汰团队的方式是否最优值得商榷。“全民竞赛”会否流于作秀竞争？目前5支精锐团队间已弥漫着避免成为首支淘汰队伍的压力。



更令人担忧的是讨论过度聚焦于自主AI本身。事实上我们应专注的并非“打造自主AI”，真正重要的是培育AI生态系统、追赶快速变化的全球AI趋势，尤其是发掘韩国独有的竞争优势。自主AI可成为一座里程碑，但绝非终点。需要开拓更广阔道路，准备多维度发展轨道。不仅要培养AI人才，更需丰富培育专注于特定产业的垂直AI初创企业，构建连接大学、企业、研究所的开放平台。我们需要的不是“国家代表AI”，而是能在全球市场被选择并“存活下来的AI”。

