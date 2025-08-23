美国:：“如果像台积电-美光一样增加对美投资，就不会收购股份”

美国特朗普政府表示，对于宣布对美追加投资计划的台积电和美光等半导体企业，不会推进根据发放补贴收购股份的方案。有分析认为，这是在向三星电子和SK海力士等其他半导体企业施压追加投资。据《华尔街日报》当地时间21日报道，一美国政府人士表示：“商务部没有收购正在美国增加投资的台积电和美光等公司股份的想法。没有履行承诺的企业，有可能作为得到补贴的代价拿出股份给政府。”特朗普政府最近曾表示，作为接受补贴的代价，将向相关半导体企业索取股份。但对于在特朗普政府任期内宣布追加投资计划的企业，则予以例外。台积电和美光决定在特朗普总统就任后扩大投资规模，但三星电子和SK海力士等在前任拜登政府公布投资计划后，尚未提出新的计划。有分析认为，特朗普政府的这一信息是以收购股份为武器，公然对半导体企业施压对美投资。拜登政府时期，美国根据半导体法，决定向台积电、美光、三星电子分别发放66亿美元、62亿美元、47.5亿美元等补贴。特朗普政府一直批评拜登政府试图毫无代价地向半导体企业提供资金。实际上，想要削减半导体补贴的迹象已经明显化。路透社当天报道说，美国政府正在考虑从半导体法预算中拿出至少20亿美元投资稀土等重要矿物项目。目的是减少对中国的资源依赖。如果该方案付诸实施，三星电子等半导体企业的补贴可能会减少。美国政府此前认为，生产尖端武器所必需的稀土类供应过于依赖中国，因此美国国防部采取直接投资稀土类企业MP材料等应对措施。路透社援引消息人士的话报道说：“半导体补贴用于矿物项目，是因为半导体产业需要锗、镓及其他必需矿物的丰富供应。美国政府认为，（这种资金转换）符合《半导体法》的精神。”据悉，特朗普正在考虑赋予商务部长卢特尼克更大的权限，以运用高达527亿美元的芯片法资金。李东勋记者、纽约=常驻记者林宇善 dhlee@donga.com、imsun