BTS成员田柾国与大企业会长均曾遭殃……黑客主谋“那家伙”落网

去年1月， 组合防弹少年团（BTS）成员田柾国的证券账户中突然有3.35万股Hybe股份被转出。有人盗用田柾国名义，窃取了当时市值84亿韩元的股票。田柾国于一个月前入伍服役中。所属公司BigHit Music判断此为异常股票交易后立即冻结账户，未造成实际损失。此类异常股票交易并非个例。2023年10月，前Ecopro会长李东彩的股票账户中也有价值25亿韩元的Ecopro股票被抛售。李前会长当时因借名交易嫌疑已被定罪收监。有人盗用其名义抛售股票后，试图将资金转移至其他账户。前Kakao投资总管代表裴在贤也于去年初因违反《资本市场法》被拘捕起诉，在收押期间其个人信息遭遇黑客攻击，数亿韩元资金被提取。至此，一个盗用知名艺人、大企业会长、风险企业代表等社会知名人士名义，窃取380亿韩元的海外黑客组织主谋已被抓获。警方经调查后计划申请逮捕令。●盗用个人信息开通手机实施犯罪韩国法务部22日宣布，已于当日将在泰国曼谷抓获的中国籍黑客组织主谋A某（34岁）遣返回仁川机场。A某自2023年8月至去年1月期间，在泰国等海外地区组织黑客犯罪团体后，侵入通信公司官网窃取包括身份证信息在内的个人信息。随后擅自以受害者名义开通廉价手机，在手机安装证券公司应用程序（APP）并下载数字证书，以此方式从受害者的金融账户和虚拟资产账户中盗取资金。调查显示，该黑客组织还采用大胆手法：以受害者持有股票为担保申请贷款，或在其他证券公司新开账户转移股票。据悉该组织利用了开放银行服务的漏洞——只需一个账户就可查询其他金融机构所有持有账户并进行综合交易。据法务部透露，已确认的受害者包括知名艺人、大企业会长、风险企业代表等约20人，损失金额达380亿韩元。调查还发现，该组织专门选择难以立即察觉资产被盗的对象下手，包括正在服役的田柾国以及被收押的受害者等。●通过国际协作四个月内从泰国遣返法务部表示，与首尔地方警察厅、国际刑警组织共同追踪A某下落，于今年4月获知其入境泰国后，立即向泰方提出紧急引渡逮捕请求。紧急引渡逮捕是针对途经多国逃窜的罪犯，在正式引渡请求前要求紧急逮捕的制度。法务部随后依托东南亚协作网络与国际刑警组织合作，两周内成功拘捕A某。首尔警察厅网络调查部22日表示，正对A某进行嫌疑人调查和扣押物分析。警方相关人员称：“完成调查后将对A某申请逮捕令，鉴于案件社会影响重大，将进行严肃侦查。”法务部强调：“将通过新成立的‘海外电话诈骗犯应对特别工作组（TF）’，对境外黑客•电话诈骗•网络诈骗犯罪组织持续追查严惩。”