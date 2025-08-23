美国要求“拿出3500亿美元投资的具体计划”，在首脑会谈前加大施压

记者22日获悉，在李在明总统和美国总统特朗普举行首次首脑会谈之前，韩国外交、产业、贸易负责人破例同时访美，全力展开活动，这是因为美国对韩国的对美投资和农产品市场开放提出了追加要求。美方要求韩国拿出关税协议中决定筹集3500亿美元（约490亿韩元）对美投资基金的具体计划。有人指出，美国特朗普政府以根据《半导体法》提供补贴为由，接连提出追加投资等突发提案，在首脑会谈即将举行之际，正在转移“球门”，加大施压力度。● 美国要求“拿出对美投资基金计划”外交消息灵通人士表示：“据我所知，美国要求提出何时、如何执行3500亿美元对美投资基金的具体计划，目前正在把首脑会谈和上述要求联系起来。”美国政府人士表示，韩国外交部长赵显和产业通商资源部长金正官等人访美“将讨论关税相关问题”。韩美当地时间7月31日达成协议的关税协商中，决定建立3500亿美元的对美投资基金。其中1500亿美元（约210万亿韩元）用于造船业合作的“让美国造船业再次伟大”项目，其余2000亿美元（约280万亿韩元）协调为半导体、核电站、充电电池、生物等对美投资基金。但是，就2000亿美元的对美投资基金，韩美一直存在分歧。韩国解释称大部分是由“贷款和担保”组成，美国则主张都是实际投资。美国商务部长卢特尼克19日在接受CNBC采访时强调：“将在数周内与韩国、日本达成书面协议。会有实际投资。”日本政府也主张，与美方达成协议的5500亿美元对美投资基金是“贷款和担保”，但卢特尼克反驳称，“将用他们的钱进行实际投资”。对此，有分析称，在没有制定对美投资基金相关协议文件的情况下，美国以下调关税为条件，进行了追加施压。据悉，韩国政府在与美国就对美投资进行谈判的同时，还将公布除对美投资基金之外1500亿美元的韩国企业投资计划。韩国国家安保室长魏圣洛表示：“韩美间的投资和关税谈判还是在逐渐缩小。虽然正在缩小，但仍有待磋商。”他还说：“根据特朗普总统的宣布，首脑会谈还会提到投资问题。投资方面，我们还有更多的计划，可能会（在首脑会谈上）浮出水面。”● 就农产品市场开放问题也存在分歧对农产品开放的分歧也将成为韩美首脑会谈的变数。谈判达成当天，特朗普在个人社交媒体“真实社交”上表示，“韩国决定完全开放与美国的贸易，同意接受汽车、卡车、农产品等美国产品”，但韩国总统政策室长金容范在新闻发布会上明确表示，大米、牛肉等不属于追加开放对象。魏圣洛也表示：“农畜产品问题确实是美国提出的，但我们正在按照现有立场进行应对。”有人提出，随着美国就投资和农产品市场开放问题展开最后施压，首脑会谈结束后有可能不会发表包含成果的韩美联合声明。美国在2月美日首脑会谈时发表了共同宣言，但在最近与菲律宾等国家的首脑会谈中省略了共同宣言或共同记者会。魏圣洛表示：“确实正在就共同声明的草案进行磋商。草案磋商最终会怎么样尚难断言。”申娜莉记者、尹多彬记者 journari@donga.com、empty@donga.com