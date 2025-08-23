韩国政府：“今年增长率预计为0.9%……通过人工智能和超革新，争取达到3%”

李在明政府制定了任期内将潜在增长率提高到3%的经济增长蓝图。尽管政府通过消费优惠券刺激内需，今年的经济增长率预计仍低于1%，政府计划集中支援人工智能大转换和超革新经济先导课题，带动“真正的增长”。为了支持这一计划，韩国政府决定将人工智能相关预算翻番，将明年的研发预算编制为历代最大的35万亿韩元规模。韩国政府22日在政府首尔大楼举行由副总理兼企划财政部长具允哲主持的联合新闻发布会，发表了包含上述内容的《新政府经济增长战略》。今年的经济增长率为0.9%。这是今年1月公布的现有预测值（1.8%）的一半水平，是自受到新冠疫情冲击而逆向增长的2020年（-0.7%）以来的最低值。这还不及韩国开发研究院推算的2025-2030年年均潜在增长率（1.5%）。政府表示，将以潜在增长率反弹为目标，动员国家力量实现“技术引领增长”。政府将设定机器人、汽车、船舶等15个人工智能大转变课题和尖端材料、零部件、气候、能源、未来应对等15个超革新经济课题，集中支援财政、税制、金融。为此，政府将建立100万亿韩元规模的民官联合“国民成长基金”。韩国政府为了成为跻身人工智能三大强国，将明年的人工智能相关预算增至2.3万亿韩元，比去年（1.1万亿韩元）翻了一番以上（106.1%）。明年政府研发预算也将编制35.3万亿韩元，把尹锡悦政府削减的研发预算增加了两成以上。李在明总统当天出席在首尔龙山总统室举行的国家科学技术咨询会议第一次会议时强调：“人工智能领域今后两三年是黄金时间。如果在这个时期领先半步，将成为享受无限机会的先导者，但如果落后，将永远成为追击者。”不过也有人指出，政府的第一个经济增长战略将焦点放在革新产业投资上，相对疏忽了应对人口结构等结构改革。汉城大学经济学系教授金相峰（音）表示：“虽然技术投资的方向是对的，但如果没有改善规制或劳动市场，将是有限的。”世宗=朱爱珍记者、尹多彬记者 jaj@donga.com、empty@donga.com