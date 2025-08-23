“世界仍对韩国文化知之甚少……我想向世界准确传递其魅力”

“移民加拿大时，有位小学老师询问我的出身地，我回答‘韩国’，对方却在地图上找不到。即便解释位于中国和日本之间也无济于事。当时我深刻感受到外界对我国的认知局限，深受震撼，从那时起便萌生了要向世界更多展现韩国的决心。”22日在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行的奈飞动画《K-POP猎魔女团》（Kpop Demon Hunters）记者座谈会上，导演玛吉•姜（本名姜敏智）以韩国名字率先自我介绍。她表示：“内心深处始终认同韩国人身份，无论身处何地都会如此介绍自己”，并笑称“偶尔甚至会忘记自己是加拿大人”。今年6月公开的《K-POP猎魔女团》是以对抗恶灵的K-POP女团“Huntrix”（照片）为主角的动画作品，创下奈飞历代电影收视率第二的纪录。这部以韩国文化为基础的作品一经推出便引发全球共鸣，再次印证了“K文化热潮”的影响力。执导该作品的姜导演是出生于首尔、五岁移民加拿大多伦多的韩裔加拿大人。曾参与制作《怪物史莱克》《穿靴子的猫》《功夫熊猫》等动画的她，将《K-POP猎魔女团》作为其长片导演处女作。她坦言：“海外制作的韩国题材作品存在诸多谬误，我渴望修正这些偏差，向世界准确展现韩国真实面貌。”姜导演在制作过程中最注重“毫无保留地展现韩国文化”。她从阴间使者、鬼怪等传统元素中获得灵感，构思出“猎魔者”概念，后期又融入“K-POP”元素。姜导演表示：“我认为跳大神是最早的演唱会形式”，“巫术文化是韩国独有文化，一直渴望展现这种特色。”影片对大众浴池等韩国文化细节进行了严谨考据，她强调：“正因为海外制作的韩国题材存在诸多错误，我们才更要予以修正。”制作团队通过与韩国成员协同合作，对每个细节进行了逐一校准。《K-POP猎魔女团》仅凭原声带（OST）就创下多项新纪录。《Golden》《Soda Pop》《Your Idol》等8首歌曲登上公告牌主单曲榜“Hot 100”，获得极高人气。其中曾登顶美国公告牌Hot 100榜单的《Golden》，据透露是创作难度最高的曲目。“故事剧情展开后，才意识到《Golden》的重要性。作为主角鲁米的代表曲目，既要承载成长叙事，又需具备演唱难度。鉴于《K-POP猎魔女团》的核心主题是‘音乐的力量’，我们认为高音歌曲更能激发观众的情感共鸣。”姜导演感慨道：“试听demo时瞬间落泪，听到最终版本时确信‘就是它了’。”对于韩国内容的潜力，姜导演强调：“一旦开始迎合他人，作品的真实性将荡然无存”，“未来韩国文化走向全球的唯一途径，就是充满自信地向世界展现原汁原味的韩国情感。”她还透露了对续作的构想。姜导演表示：“深知众多粉丝的期待，虽尚未官方确认，但已有初步构思”，“希望（续作）更多展现韩国音乐风格，如演歌、板索里等传统曲艺。”近日美国媒体预测《K-POP猎魔女团》有望成为奥斯卡奖有力竞争者。姜导演对此表示：“虽然创作者不会只为获奖而创作”，“但若能以任何形式获得认可，都将意义非凡。这将是莫大的荣耀。”金泰彦记者 beborn@donga.com