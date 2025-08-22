中国垄断制造业的时代，韩国首次面临产业重组考验



是韩进海运还是现代商船？



2016年的这一选择决定了韩国海运业的命运。面临严重海运业不景气的韩国政府和债权团认为，不能同时向两家公司投入公共资金。政府决定拯救现代商船。就是现在的HMM。当时的判断也有其自身的逻辑。但结果韩国海运业未能恢复当时的市场占有率，失去了全球网络和人力。因此，现在还有人指出，“是不是应该救活韩进?”



产业结构调整总是痛苦的选择，其选择是否正确需要很长时间才能揭晓。这就是产业重组困难的原因。1999年的“半导体大交易”也是如此。由于存储器供应过剩引起的不景气，在政府和当时全国经济人联合会的主导下，现代电子决定收购LG半导体。这是SK海力士队的前身。其宗旨是和三星一起建立二强体制，培养世界竞争力，但在实现“大交易”20多年后，这一宗旨才得以闪耀光芒。



现在结构调整的锋芒指向了石油化学产业。韩国政府20日启动了石化产业重组。以蔚山、丽水、大山园区为中心，国内10家石化企业的石脑油裂解设施生产规模将减少25%。政府还表明了“先努力自救，后政府支援”的方针。



事实上，石化产业结构调整的讨论并不是一天两天来的事情。1990年代、2000年代、2010年代也出现过，但每次都以失败告终。为什么呢?与两强、三强体制的半导体和造船业不同，石化产业的价值链复杂，各地、各园区的情况也各不相同。换而言之，这是无法轻易动手的结构。



政府似乎也知道石化产业的复杂特性，因此认为企业自救政策是首要的。政府又不是破产企业债权团，很难像过去一样要求民间企业合并。



但是，如果坐等待企业自身的重组方案，情况太紧迫了。所有结构调整事例的共同点是时机最重要。韩进海运也在破产后才介入，因此陷入了无法回生的境地。



此外，企业在过去政府主导的结构调整中看到了“坚持下去就能活下去”的教训。也就是说，如果行业状况反弹，坚持下来可能会占据垄断地位。因此，无休止的“弱鸡游戏”持续不断，最终出现了“照此下去，半数石化企业可能会在3年内消失”的警告。如果能够自行重组，大概是在中国开始积极增设设备的2021年左右开始。



况且，此次石化危机与过去不同。如果说过去半导体、海运、造船业的危机都受到行业周期的影响很大，那么这次的问题是来自中国的结构性供给过剩这一史无前例的危机。中国的乙烯自给率正在达到100%，3年后，在满足本国所有需求后还剩余超过1000万吨。



一财界人士称，这是“平台垄断”等中国制造业的特性。也就是说，在美国和日本掌握制造业主导权的时期，由于无法承担世界生产量，韩国等第二大、第三大企业的作用仍然存在，但中国制造业想要垄断整个市场。就像谷歌或Meta席卷市场一样，中国已经席卷了全球钢铁和石油化学。也有分析认为，中国现在甚至对造船业也虎视眈眈。



石化产业结构调整应该成为韩国如何应对今后中国引发的供应危机的模范事例。政府应该掌握主导权，提出各产业园区的缩减案和相应的具体引导政策。也要承认，痛苦的裁员和社会矛盾是必然的，并准备相应的对策。不要忘记，此次产业重组关系到韩国制造业的命运。

