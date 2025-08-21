金建希：“只有我死了我丈夫才有活路吗？”……还吐槽韩东勋的背叛

“只有我死了，丈夫才能有活路吗?”据悉，目前被羁押的尹锡悦前总统的夫人金建希（照片）19日在会见前来探视的、人称“尹锡悦导师”的申平律师时作出了上述表示。据悉，金建希还吐露了对国民力量党前代表韩东勋背叛的感受。申平20日在与《东亚日报》的通话中表示：“前一天访问了金建希在押的首尔九老区南部拘留所，探视了金建希。”他说：“金建希在探视室的椅子上一坐下就（这样）说了。最近好像沉浸在这种想法里。”就瑞喜建设会长李凤官，金建希表示，“他想和（李在明）政府联手杀死我们”，流露出委屈之情。李凤官共计向金建希贿赂1亿韩元的名牌项链和胸针、耳环等，之前向金建希特检组（特别检查官闵中基）提交了自首书和梵克雅宝项链的真品实物等。据申平透露，金建希还就韩东勋感叹道：“韩东勋怎么能这样呢?如果韩东勋没有那么背叛，他的前途将有无限的光荣等着他。”申平解释说：“仔细分析的话，她是在以‘韩东勋的矛盾是这一切事态的开始’为宗旨的对话中说出这句话的。”韩东勋先是被提名为尹锡悦政府首任法务部长，2023年12月底又被任命为国民力量党紧急对策委员长，之后以金建希特检问题等为契机，与尹锡悦拉开了关系，在紧急戒严局面中公开赞成弹劾尹锡悦，两人彻底分裂。特检组20日表示：“法院决定将金建希的逮捕期限延长至31日。”金建希的第一次逮捕期限是从下达逮捕令的12日到21日。根据刑事诉讼法，包括拘留期限在内，检察官可以逮捕嫌疑人10天，并延长一次10天。据悉，特检组认为，由于对金建希的调查不够充分，延长逮捕期限不可避免。特检组原计划20日第三次传唤金建希进行调查，但由于金建希方面提交亲笔意见书称“身体不好，难以到案”，传唤被推迟到21日下午。特检组计划在21日的调查中调查建真法师·统一教请托嫌疑。在前两次调查中，特检组对明太均介入公推疑惑和操纵德意志汽车股价疑惑进行了调查。特检组计划在延长逮捕期间进行追加调查后起诉金建希。