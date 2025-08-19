安洗莹宣布挑战世锦赛两连冠

“我将忘记过去，专注于当下做到最好。”一年后重返法国巴黎的“羽毛球天才”安洗莹（23岁），于18日在全北镇川选手村举行的羽毛球国家队媒体日活动上，表达了挑战世界锦标赛女子单打两连冠的决心。安洗莹在去年举行的2023年丹麦哥本哈根世锦赛上，成为首位夺得女子单打冠军的韩国选手。本届世锦赛将于25日在法国巴黎拉夏贝尔门体育馆举行。这里也是安洗莹去年夺得巴黎奥运会金牌的场地。在同样于法国举行的今年世界羽毛球联合会（BWF）世界巡回赛奥尔良大师赛上夺冠的安洗莹表示：“在法国一直取得了好成绩。对本次比赛也非常期待。”安洗莹上月在中国公开赛（超级1000）半决赛中因膝伤退赛。此前在本赛季所有超级1000赛事（马来西亚公开赛、印度尼西亚公开赛、全英公开赛）均登顶的安洗莹，若能在该赛事夺冠，将成为BWF世界巡回赛创办（2018年）以来首位达成“超级1000大满贯”的选手。但安洗莹为了集中备战世锦赛，选择了不勉强参赛。安洗莹表示：“身体状况已恢复到足以承受高强度训练的程度。请大家不必担心。”在2023年世锦赛上成为韩国选手时隔24年再次加冕双冠王（男子双打、混合双打）的徐承宰（28岁），本届赛事将与金元昊（26岁）搭档，仅出战男子双打项目。徐承宰与蔡侑玎（30岁）搭档参加的去年巴黎奥运会混合双打半决赛中，负于金元昊与郑娜银（25岁）组合，最终空手而归。徐承宰表示：“我和元昊开玩笑说，‘去年你在巴黎表现更好，这次请带领我一起努力取得更好成绩’。”金元昊也笑着说：“因为承宰哥在上届世锦赛夺冠了，所以我告诉他‘我相信哥哥，会跟着你走’。”韩国在2023年世锦赛上获得3金1铜，创下了自1977年该赛事创办以来的历史最佳战绩。6月上任的国家队主教练朴柱奉表示：“我将全力以赴，帮助后辈们延续两年前的成绩。”任寶美 bom@donga.com