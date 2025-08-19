WIRobotics公司推出人形机器人上半身 可如人般活动指关节并精准控制力度

可穿戴设备及人形机器人初创企业WIRobotics公开了通用人形机器人“ALLEX”的上半身。该机器人的特点是能像人类一样活动手指关节、精准控制力度，并能做出灵活动作，从而能够执行多种任务。据WIRobotics方面18日消息，ALLEX超越了视觉识别和位置控制，其手臂、手指、腰部等全身都能感知并响应力量、接触、冲击等各种物理刺激，与现实世界互动。尤其引人注目的技术之一是“高自由度顺应型机械手”。这是相当于ALLEX手部的部分，其大小和形态与人类的手相似。手指和手腕拥有15个关节（自由度），可以像人一样进行精密的动作。同时，它还具有类似人类的内在顺应性，即使没有触觉传感器，也能感知并响应100gf（克力，每克重力加速度）的细微力量。其指尖的重复定位精度（进行重复作业时结果一致的程度）在0.3毫米以下，处于极高水平；握持力（用手抓握时产生的力量）为世界最高水平。ALLEX的手部重量约为700克，肩部以下部分约为5公斤，较为轻巧。这是其能够像人类一样做出敏捷、安全动作的秘诀之一。尽管如此，其单手仍可处理3公斤以上的重量。WIRobotics方面表示，ALLEX的手臂与现有协作机器人的手臂相比，将摩擦力和转动惯量降低至十分之一以下，从而提高了反向驱动性。此外，其上半身应用了重力补偿机制。这使得精密的力度控制和灵活的动作成为可能，提高了其在需要与人直接互动的服务、制造、家务等领域的应用潜力。WIRobotics联合代表金容载（音）表示：“ALLEX不仅是精确模仿人类动作的机器人，更是首个能体验并响应现实世界的机器人。我们的目标是到2030年，实现任何人都能在日常生活中使用的通用人形机器人平台。”金夏景记者 whatsup@donga.com