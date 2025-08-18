证言：“情报司令部去年曾询问飞往平壤的无人机能否装挂传单筒”

内乱特检组（特别检察官赵恩锡）掌握了无人机作战司令部和国军情报司令部从去年夏天起向国防科学研究所咨询“无人机能装挂传单筒吗?”等谋划“向平壤渗透无人机行动”的情况，正在扩大调查范围。据法律界17日透露，特检组从国防科学研究所人士处确保了“去年夏天情报司令部问过无人机能否装挂传单筒，同一时期无人机司令部也有过类似咨询”的陈述。据悉，国防科学研究所人士在接受特检组调查时陈述称，“情报司令部来咨询过，能给无人机装挂传单筒，当时回答他们‘胡说八道’。无人机司令部咨询时，也作出了意思相同的回答”。据悉，情报司令部和无人机司令部向国防科学研究所咨询的时间，与无人机司令部在企划阶段开始就向平壤渗透无人机行动起草用于向总统室报告的“V（总统）报告”的时间相吻合。特检组认为，无人机司令部去年6月成立向朝鲜派遣无人机的企划组，7月制作V报告后，8月直接向时任总统尹锡悦进行了报告。据悉，国防科学研究所没有参与相关无人机的制作，无人机司令部内部有开发无人机的专门部门，因此自行安装了传单筒。据悉，特检组认为，情报司令部询问无人机等无人飞机机体上安装传单筒是异乎常情的事情，因此正在调查无人机司令部和情报司令部是不是为了派遣无人机“诱导北风”而交换信息、进行沟通。国防科学研究所负责无人机的开发等。如果在无人机上安装传单筒后放入“对朝传单”，可以刺激朝鲜政府，诱导攻击。此前，特检组已经掌握，情报司令部在紧急戒严之前的去年11月底派遣2名要员前往蒙古，与朝鲜驻蒙古大使馆接触试图开展情报工作的情况，正在以参与制造外患的嫌疑进行调查。特检组7月25日造访位于京畿道安养市的情报司令部，调查了情报司令部当时与朝鲜的接触有没有诱导武力挑衅等共谋目的。此外，以“妨碍逮捕”等嫌疑被追加起诉、即将开始审判的尹锡悦方面向负责审理的首尔中央地方法院刑事合议35部（部长法官白大铉）表示，“还需要更多的时间准备审判”，申请推迟定于19日举行的第一次公审。崔美松记者、具敏基记者 cms@donga.com、koo@donga.com