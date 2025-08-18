韩国推动韩美首脑会谈发表“同盟现代化”联合宣言

韩国总统李在明和美国总统特朗普的首次首脑会谈共同宣言在即，韩国正在推进首脑会谈发表包含“同盟现代化”框架的方案。据悉，在美国要求韩国增加国防开支和调整驻韩美军的情况下，韩国政府正在磋商制定安全措施，以避免韩国因扩大驻韩美军的战略灵活性卷入不希望的纷争。韩国政府高层人士17日表示：“就韩美同盟现代化，双方可以协调意见，以（联合宣言）文件的形式出台。正在朝着这个方向行动。”该人士称：“正在就战略灵活性等驻韩美军调整问题进行全面磋商。”最近，特朗普政府为了共同应对中国、俄罗斯的威胁，要求调整驻韩美军的作用和责任、韩国增加国防开支等“同盟现代化”。对此，韩国政府的立场是，加强韩美同盟，不仅是安保，而是在经济和尖端技术领域也要加强韩美间合作的“未来型全面战略同盟”。由此，韩美首脑会谈联合宣言中有可能包含“同盟现代化”的基本原则，即，在国防支出等扩大韩国对韩半岛安保作用的同时，就调整驻韩美军作用和扩大战略灵活性等问题，加强与韩国的磋商。韩国政府高层人士表示：“美国考虑到东北亚安保现实的变化，想要扩大灵活性，我们为了避免卷入不希望的纷争，必须考虑到危险性进行应对，因此正在协商寻找交汇点。”另一高层人士就调整驻韩美军表示：“相比数字，韩美联合防卫态势力量更为重要。如果美国的各种战略武器到来，可以考虑多个方面。”尹多彬记者 empty@donga.com