美国关税引发的物价压力非同寻常……要应对再次调整税率的可能性



“这是只有在‘香蕉共和国（法治崩溃的落后国家）才能看到的事情。”



“8月1日是美国国债市场死亡的日子，将载入史册。如果数据不可信，那么还能信什么呢？”



这是美国总统特朗普当地时间1日以就业统计造假为由突然解雇美国劳动部劳动统计局局长后，经济界人士作出的反应。美国劳动部更正说，5、6月份非农业部门的工作岗位增幅比之前公布的数字减少25.8万人，市场不安情绪扩散后，特朗普采取了极端措施。美国史无前例的总统解职统计人员表明，围绕高关税政策，特朗普面临国内外强烈反对，不安情绪有多大。



特朗普的“解职攻势”最终将魔爪伸向了民间企业。12日，他在社交平台“真实社交”上针对高盛首席执行官大卫·所罗门直击道：“大卫要么雇佣新的经济学家，要么集中于（个人兴趣爱好）DJ活动，不要在大型金融机构的经营上费神。”高盛集团此前发表报告称，如果高关税持续下去，美国消费者的关税费用负担比重将提高到67%。撰写这一报告的经济学家在特朗普施压解雇后也在一档节目中反驳说：“关税将开始打击美国消费者的钱包。”



到目前为止，美国的消费者物价比预想的更加稳定。7月份美国消费者物价指数（CPI）同比上涨2.7%，低于专家预测值（2.8%）。但7月份影响消费者价格的工业品出厂价格指数（PPI）为3.3%（与前一年相比），大大超过了专家的预测值（2.5%）。随着时间的推移，企业的关税负担累积，最终会转嫁给消费者的分析占上风。美国《华盛顿邮报》报道说，开市客、塔吉特等主要流通企业随着今年年初拥有的库存耗尽，正在准备上调价格。中国产比重较高的玩具价格（以4月至6月为准）已经比一年前上涨3.2%。



最重要的是，特朗普不可预测的经济政策助长了市场最忌讳的不确定性。有分析认为，特朗普以允许英伟达和超威向中国出口为条件征收15%的出口税、解雇统计负责人、要求英特尔首席执行官辞职等，表现出了与中国式国家资本主义相似的行为。



在这种情况下，如果关税引发的经济冲击增大，也不能排除美国重新调整关税率的可能性。此前，特朗普政府曾往返于征收关税和推迟关税之间，被讥讽为“Taco，Trump Always Chickens out，特朗普总是临阵退缩）”。实际上，最近韩国通商交涉本部长吕翰九表示：“玩具等部分产品有可能出现通货膨胀，所以以后美国可能会选择性地征收关税。”韩国政府应该在关于3500亿美元对美投资等后续谈判中密切关注美国经济趋势，并应对重新谈判税率和投资条件的可能性。

