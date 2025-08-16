孙兴慜洛杉矶FC队球衣上周全球销量居首

美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC足球俱乐部联合主席约翰•索林顿15日接受英国体育媒体“talkSPORTS”采访时透露，孙兴慜（33岁）的球衣成为过去一周全球销量最高的球衣。这意味着离开英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺、于7日加盟洛杉矶FC俱乐部的孙兴慜，其球衣销量火爆，俱乐部正充分享受“孙兴慜效应”。索林顿主席补充道：“孙兴慜加盟我们球队后的一周内，他的球衣销量超过了所有体育项目的运动员。这包括MLS迈阿密国际的足球明星利昂内尔•梅西（38岁）、沙特阿拉伯联赛利雅得胜利的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（40岁），以及美国职业篮球联赛（NBA）明星勒布朗•詹姆斯（41岁•洛杉矶湖人）和斯蒂芬•库里（37岁•金州勇士）的球衣销量。”索林顿主席未透露具体销量数字。孙兴慜的原版（与球员比赛服同规格制作）客场球衣在MLS官方在线商店售价为194.99美元（约合27万韩元）。洛杉矶FC俱乐部主场比赛门票价格也大幅上涨。据在线票务交易平台“SeatGeek”数据，孙兴慜有望上演主场首秀的8月31日对阵圣迭戈FC队比赛的最佳座位票价已高达1500美元（约合210万韩元•以11日汇率为准）。考虑到该座位在其他主场比赛中的交易价格约为300美元，涨幅达5倍左右。孙兴慜于10日对阵芝加哥火焰的客场比赛中完成加盟仅三天后的首秀，他将在17日对阵新英格兰革命的MLS客场比赛中力争首粒进球。截至15日，洛杉矶FC俱乐部位居西部联盟第5位，新英格兰革命则位列东部联盟第11位。随着孙兴慜离开，包括英超在内的欧洲主要联赛将于本周末全面开启新赛季。英超方面，“黄牛”黄喜灿（29岁•伍尔弗汉普顿）和18岁新星朴承洙（纽卡斯尔联）即将出战。黄喜灿能否在17日对阵劲旅曼城队的比赛中出场并取得进球备受关注。上赛季因脚踝伤势影响等因素，黄喜灿联赛仅入2球（21场），深陷转会传闻。他若想在伍尔弗汉普顿队重获主力位置，首场比赛即需展现亮眼表现。朴承洙则瞄准在16日对阵阿斯顿维拉队的比赛中完成英超首秀。上月加盟纽卡斯尔联队的朴承洙在季前赛中替补登场，凭借机敏的带球突破赢得了埃迪•豪主教练的认可。法国足球甲级联赛方面，首轮即可能上演“韩国德比”，引发关注。李刚仁（24岁）所属的卫冕冠军巴黎圣日耳曼队（PSG）将于18日客场挑战洪贤硕（26岁）和权赫圭（24岁）效力的南特队。李刚仁在14日对阵托特纳姆热刺的欧洲足球联合会（UEFA）超级杯中攻入球队赛季首球，助力夺冠，为主力位置竞争亮起绿灯。上月一同加盟南特的洪贤硕和权赫圭则即将迎来法甲首秀。16日揭幕的西班牙足球甲级联赛中，传统宿敌巴塞罗那足球俱乐部（巴萨）和皇家马德里足球俱乐部（皇马）预计今年仍将形成两强争霸格局。上赛季巴萨力压皇马（第2名）夺冠。从2025-2026赛季起，巴萨“超新星”拉明•亚马尔（18岁•西班牙）与皇马“进球机器”基利安•姆巴佩（27岁•法国）将双双身披象征核心的10号球衣，两人的金靴之争亦预计将火花四溅。