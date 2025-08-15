警方侦破一暴力团伙 其瓦解22年后企图重建

一个在2003年瓦解后、时隔20余年企图重建的组织暴力团伙“新南部分舵”，已被警方侦破。调查发现，该组织瓦解时仅为底层成员的45岁组织成员，在过去20余年间招揽二三十岁的新成员以壮大势力，在此过程中甚至吸收了向往黑帮形象的十几岁青少年。首尔警察厅刑事机动队14日表示，在首尔江西区一带进行暴力犯罪团伙活动的“新南部分舵”组织成员及追随势力共34人已被抓捕归案，并移送检方。其中，副头目姜某等9人被逮捕，另有5名在逃组织成员已被通缉。特别是滞留越南的2人，其护照已被宣布作废，并受到国际刑警组织红色通缉令追捕。“新南部分舵”的前身是1980年代在永登浦区厅一带活动的“南部分舵”。该组织在将势力扩展至江西区等地后，因头目全某于2003年被捕而解体。此后，于2007年加入该组织、当时仅为底层成员的姜某取代头目掌控了组织。成为副头目的姜某在最近5年间招募的新成员占总数一半（16名），调查还发现其通过狱中的组织成员在监狱内物色并拉拢新人加入。该组织在京畿道富川设有集训点，进行了为期3个月的“处世教育”等，着力灌输组织文化和等级秩序。例如，教导成员在给“大哥”写信开头需写“双手恭敬地拜读惠函，感谢大哥”，或在监狱遇见前辈时需问候“大哥休息好了吗”等“狱中及书信处世术”。该组织还制定了强调“与其他组织争斗时不退缩”、“背叛必遭彻底报复”等等级秩序的“十大行动纲领”，并曾殴打脱团者。该团伙每月向娱乐场所业主收取最多150万韩元的保护费，累计勒索约1亿韩元；还曾受雇于某企业股东大会进行暴力活动，动员十余人干扰会议，展现出典型的“传统黑帮”行为模式。该组织成员多为无业或从事临时工作的十几岁至三十几岁人员，被捕的34人中有27人（84%）在二十几岁加入。甚至有一名高中生（17岁）加入。据悉，该高中生供述称，自己平时向往讲义气的黑帮形象以及以“大哥文化”为代表的组织生活。田南赫记者 forward@donga.com