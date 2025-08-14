特朗普的首份人权报告遗漏了对朝鲜体制的批评

美国国务院当地时间12日就朝鲜表示，“通过执行死刑、身体虐待、强制失踪、连坐制等残酷和压迫维持了国家控制”。特朗普第二届政府执政以来首次发表的《2024年各国人权报告》提到了朝鲜凄惨的人权现状，并指出这是严重的问题。此次报告的篇幅为25页，与拜登前政府去年发表的《2023年各国人权报告》的53页相比，减少了一半以下。另外，去年提出的对朝鲜政治体制等的直接批评也消失了。对此，有人指出，国务院是不是根据一直强调与朝鲜国务委员长金正恩的亲密关系并直接表明对话意志的特朗普总统的“意气相投主义”，调整了批评朝鲜的力度。国务院在当天的报告中指出，朝鲜的主要人权问题包括“任意或非法杀人、失踪、酷刑、残忍、非人道或屈辱的待遇或惩罚、非自愿或强制性的医学和心理处置”，同时批评了任意逮捕或拘禁、对海外个人的国家压迫、检查等对表现及言论自由的严重限制、宗教自由限制等。特别是对于杀人，报告担心：“有很多报告称，朝鲜政府或其代理人任意或非法杀人。”报告还援引非政府机构和“脱北者”的话报告说，朝鲜对怀孕后从中国被强制遣返的妇女、政治犯和残疾人孕妇、政府官员和狱警强奸的幸存妇女进行了强制堕胎。此外，朝鲜政府没有采取可靠的措施或行动来识别和惩罚犯下这些侵犯人权行为的官员。另外，朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社13日表示，金正恩12日与俄罗斯总统普京通了电话。俄罗斯总统办公室（克里姆林宫）也表示，普京与金正恩通了电话，并共享了预定于15日举行的特朗普总统首脑会谈的相关信息。朝鲜在2022年2月因俄罗斯入侵而爆发的乌克兰战争中积极帮助俄罗斯。特别是从去年10月开始，朝鲜向乌克兰和俄罗斯的激战地俄罗斯西南部库尔斯克州派遣了约1.2万名军人。另外，朝鲜还在继续进行炮弹等武器支援。有评价认为，通过这一措施，朝鲜与俄罗斯的关系不断密切，成为血盟。克里姆林宫表示：“普京总统向金正恩委员长表示感谢，感谢朝鲜在解放被乌克兰侵略的边境地区库尔斯克领土期间提供的支援、朝鲜军队表现出的勇气、英雄心和献身精神。”申晋宇 niceshin@donga.com