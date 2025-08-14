【专栏】如果只遵从强硬派党员的意愿，为什么要领取政党国库补贴？

“只关注党员”的政治成了汝矣岛的常数。共同民主党代表郑清来是代表性的“心向党员”政治家。得到强硬派党员们全力支持，他在接受代表的演讲中表示：“将把党员的意愿奉为天意。党的决策将询问党员的意愿，按照党员的意愿决定。”正如预告的那样，郑清来展现出的是只要有党员的支持就不会在意“执政党代表”这一定语的行动。对于因涉嫌“对助理耍威风”而在女性家庭部部长候选人中落马的姜仙佑议员，他称其“英语说得像翻译一样好”，留任她为党的国际委员长。他还向国民力量党高呼，“应该解散10次、100次”。李在明总统虽然表示“要成为所有人的总统”，但似乎认为这是总统的职责，不是他执政党代表的职责。只看强硬派党员从事政治，国民力量党也是如此。在党代表选举竞争中被评价为领先的两名候选人金文洙和张东赫公开提出了符合强硬党员口味的口号。声称可以让尹锡悦前总统再次入党，就全汉吉的争议质问“有什么问题吗?”难道是认为中立层和少壮党员已经脱离了国民力量党，根本不看民心的脸色。今年，国家分别向这两个政党拨付超过200亿韩元的经常性补贴，供其用作运营费用。此外还有6月3日总统选举补贴（共同民主党256亿韩元，国民力量党242亿韩元）和选举费用报销（共同民主党447亿韩元，国民力量党440亿韩元）。从2001年起到去年为止，这样支付的国库补贴超过了1.5万亿韩元。韩国在宪法中明确规定“国家对政党运营的资金补助”，在经济合作与发展组织成员国中，只有希腊、墨西哥、土耳其在宪法中有类似的规定。该条款是1980年全斗焕新军部势力制定的。大部分人认为，这是没有正统性的政权为了更容易控制政党而制定的。无论其最初背景如何，或许因条款令人满意，国会议员在1987年修订宪法时将其原封不动地保留了下来。在法律上明确规定反映选民人数的政党国库补贴要列入预算，是从1989年政治资金法修订案开始的。从当时国会内务委员会会议记录来看，对于用政府预算支援政党的名分，是这样解释的：“宗旨是政党收集国民的舆论，确保政策方案的正常活动。”当然，即使没有宪法条款，也有很多国家通过法律规定向政党提供补贴。但是，只限于选举费用的报销或国库补贴不能多于党费的方式加以限制。相反，韩国是以“收集民意”为名，进行经常性补贴、选举补贴、选举费用报销等多重支援。巨大的两党至今为止用国民的税金扩大规模，形成了令新的政治势力无法进入的既得权。由于两党格局如此形成，大部分国民即使讨厌只关注“死忠女粉”的共同民主党和只关注“马路右派”的国民力量党，也只能忍气吞声地二选一。但两个卡特尔政党却宣布，现在连普通国民的眼色都不看了。如果梦想是只追随党员的政治，就应该宣布放弃领取国库补贴，只用党费运营党。这难道不是对“非党员”国民的最低限度的礼仪吗?金埈馹 jikim@donga.com