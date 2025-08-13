诺贝尔经济学奖得主罗宾逊教授表示，“韩国具备引领亚太经合组织的潜力”

在唐纳德•特朗普第二任美国行政当局启动后全球保护主义加剧的背景下，有主张认为亚太经济合作组织（APEC）形式的共同体可以成为“守护多边主义”的替代方案。去年诺贝尔经济学奖得主、美国芝加哥大学教授詹姆斯•罗宾逊（照片）12日出席韩国全国经济人联合会和对外经济政策研究院在首尔永登浦区韩国产业联合会大厦（FKI Tower）举行的第32届太平洋经济合作委员会（PECC）大会时表明了上述观点。罗宾逊教授表示：“近期多边主义的危机，根本原因在于现有制度未能惠及所有国家和人民。”他评价道：“亚太经合组织所秉持的‘开放的区域主义’原则，即自愿性、开放性、非约束性和协商一致基础上的合作，是能够克服多边主义衰退和保护主义强化等‘封闭的区域主义’这一全球逆流的替代方案。”。罗宾逊教授高度评价了亚太经合组织使用“经济体”概念而非“国家”的做法。亚太经合组织因使用经济体概念，使得非国家实体如香港等得以参与。他表示：“在需要更灵活身份认同的时代，亚太经合组织的做法在构建新的‘全球架构’方面，可以成为比欧盟（EU）更合适的平台。”。关于韩国，罗宾逊教授表示：“（韩国）不仅是手机、船舶、汽车，乃至K-pop、《鱿鱼游戏》、K-beauty，在经济和文化上都是一个令人惊叹的创新型社会。”他称：“（韩国）具备在亚太经合组织内引领多种对话与合作的潜力。”。当天召开大会的太平洋经济合作委员会是亚太经合组织的智库兼正式观察员机构。此次大会在首尔举行，适逢韩国时隔20年担任亚太经合组织轮值主席国。当天大会共举行4个环节的会议，其成果将整理成《汝矣岛宣言》，计划提交给将于10月举行的亚太经合组织领导人非正式会议。李敏娥记者 omg@donga.com