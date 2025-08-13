李在明与特朗普25日举行首次会谈，“同盟现代化”是主要争论点

韩国总统李在明将于当地时间25日与美国总统特朗普在美国华盛顿举行首次韩美首脑会谈。这距离李在明6月就任总统82天。韩国总统办公室发言人姜由桢12日在新闻发布会上表示：“应特朗普总统的邀请，李在明总统将于24日至26日访问美国，25日举行韩美首脑会谈。”姜由桢表示：“两国首脑将讨论应对不断变化的国际安保和经济环境、把同盟发展成为未来型全面战略同盟的方案。双方还将讨论构建韩半岛和平和无核化的合作方案。”在驻韩美军司令泽维尔·布伦森等把重新部署驻韩美军作为既定事实的情况下，扩大驻韩美军的战略灵活性等所谓“同盟现代化”将成为首脑会谈上主要争论焦点。预计双方还将就韩美关税谈判中达成协议的对美投资的具体投资领域和时间等进行后续讨论。访美期间，李在明还将访问造船业“让美国造船业再次伟大”项目的核心设施菲利造船厂。姜由桢表示：“两位首脑将以达成协议的关税谈判为基础，就进一步加强包括半导体、电池、造船业等制造业领域在内的经济合作和尖端技术、核心矿物等经济安保伙伴关系的方案进行协商。”与此同时，姜由桢表示：“据我所知，（李在明的）日本相关日程还没有确定。”总统室正在推进李在明在访美之前先访问日本的日程。申圭镇记者、朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com