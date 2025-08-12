英伟达AMD对华芯片出口重启 营收百分之十五上缴美国政府

美国半导体企业英伟达（NVIDIA）和超威半导体（AMD）在获准恢复向中国出口低性能半导体的条件下，同意将其对华相关销售额的百分之十五上缴美国政府。仅这两家公司向美国政府缴纳的“出口通行税”预计最低就达二十亿美元（约合2.8万亿韩元）。分析指出，H20芯片出口恢复对供货该芯片所需高带宽存储器（HBM）的SK海力士、三星电子等韩国企业构成利好，但同时也可能成为压低供货单价的因素。●《纽约时报》：“美政府至少获利二十亿美元”据英国《金融时报》（FT）11日（当地时间）报道，英伟达为恢复出口半导体H20芯片，超威半导体为恢复出口MI308芯片，各自同意将相关产品销售额的百分之十五支付给美国政府。《金融时报》报道称，“美国企业为获得出口许可而将部分收益支付给政府，此举前所未有”。外媒估计，美国政府通过此措施预计可从英伟达和超威半导体处收取至少二十亿美元。《纽约时报》预测英伟达今年H20销售额为一百五十亿美元，《金融时报》预测为二百三十亿美元。按此数值的百分之十五计算，美国政府仅从英伟达一家就将获得二十二亿五千万至三十四亿五千万美元。美国今年4月将H20和MI308芯片列入对华出口管制清单。当时正值美中贸易冲突加剧之际，理由是美国最尖端半导体助推了中国人工智能（AI）产业发展。英伟达持续向美国政府请求“允许向中国出口低性能半导体”。据悉，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋上月及本月6日接连会晤特朗普总统，请求恢复出口。美国商务部8日批准了H20和MI308的对华出口。●利益驱动 本国企业出口许可亦可利用专家认为，英伟达和超威半导体恢复对华出口AI芯片，对向这两家公司供应高性能存储器的三星电子和SK海力士构成“短期利好”。因为中国云服务及数据中心企业一旦恢复H20订单，高带宽存储器和动态随机存取存储器（DRAM）需求很可能同步扩大。祥明大学系统半导体工程系教授李宗焕（音）表示：“由于H20所需的高性能存储器主要由韩国企业生产，恢复对华出口将带来出货量增长，因而有利。不过，鉴于英伟达和超威半导体需以税收形式上缴销售额的百分之十五，也存在将此转嫁给韩国合作企业分担压力的可能性。”有观点指出，鉴于此次协议被视为再次印证了特朗普总统特有的谈判方式，正承受对美投资压力的韩国企业应以此为鉴，准备灵活应对。政府以发放出口许可为条件向本国企业收费的情况极为罕见。此外，当初阻止H20对华出口的技术外泄担忧也未见消除迹象。这正是有分析认为特朗普将H20出口限制用作“谈判筹码”的原因。曾在特朗普第一届政府担任白宫国家安全会议（NSC）中国事务主任的李莎•托宾讽刺道：“中国政府会对美国政府通过出口许可创收感到高兴吧。难道现在洛克希德•马丁公司向中国出售战斗机时，也只需缴纳百分之十五的佣金就可以了？”高丽大学国际研究生院特聘教授金兴宗（前韩国对外经济政策研究院院长）表示：“特朗普式施压并非首次，要在美国市场守住地位，扩大本地生产势在必行。根据关税和市场规模的变动重新配置全球生产设施，是长期必然的趋势。”李敏娥记者、北京=金哲中 常驻记者 omg@donga.com、tnf@donga.com