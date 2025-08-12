曹国将于15日零时获释离开南部监狱……巡回全国后有望恢复党代表职务

祖国革新党前代表曹国15日获释后的第一步引起了泛执政圈的关注。因为从表面上看，他是在大法院作出有罪判决后丧失议员资格的第三政党前任代表，但通过此次赦免和恢复权利，他迅速跃升为执政圈的下届总统竞选人。目前，党内外有人主张，曹国应该亲自参加只剩下不到300天的明年6月3日地方选举。考虑到他既是“亲文在寅”人士，又有与尹锡悦政府对立的象征性，他作为首尔市长，而不是在老家釜山参选，竞争力也很充分。祖国革新党人士表示：“现在马拉松已经拉开序幕。”● 祖国革新党：“感谢李总统”由于八一五光复节特赦，曹国将从15日零时起结束在首尔南部拘留所的囹圄生活，成为自由之身。自去年12月16日被关押以来，时隔242天。曹国因涉嫌子女入学考试舞弊和无息对前釜山市经济副市长柳在洙的监察等嫌疑被判有期徒刑2年。祖国革新党11日在李在明总统的国务会议表决中确定曹国获赦及恢复权力后表示：“感谢李总统深思熟虑的决定。”该党代理代表金宣旼当天召开新闻发布会表示：“曹国能够呼吸到治愈的空气，多亏了国民。通过光的革命实现了政权交替，李在明国民主权政府上台才有可能。”该党领导层计划前往首尔南部拘留所迎接曹国出狱。据悉，曹国在狱中生活了约8个月，因此计划首先进行短暂的恢复时间。预计他将巡回全国，向此前提交请愿书等敦促赦免他的知名人士和支持者表示感谢。随后，根据现任领导层的任期将于明年7月届满，他将自然回归党代表一职，这被认为是最有力的剧本。据认为，他将通过与支持者的见面，自然而然地形成推举党代表的氛围，通过全党大会重返党代表岗位。● 明年地方选举格局将发生变化随着曹国恢复被选举权，预计明年6月3日地方选举及国会议员再补缺选举也将发生翻天覆地的变化。党内不断有人主张，去年因被判有罪而失去议员职务的曹国应为5年后参加总统选举打造基础。对于曹国的参选，除了故乡釜山市长之外，还有首尔市长、因李在明当选总统和任命总统秘书室长任命等而空缺的仁川桂阳、忠南牙山国会议员补缺选举等，有多种参选的可能性。对此，金宣旼划清界限说：“参选的话题太超前了。我认为现在最重要的是，相比明年的选举，清算内乱和改革课题，党和曹前代表将发挥怎样的核心作用。”她同时表示，“赦免、复权产生了强大的改革动力”，预告了全面改革。对于不断提出的共同民主党和祖国革新党合并的可能性，金宣旼表示，“这是太超前的说法”，划清了界限。祖国革新党计划，首先集中力量推进包括检察改革在内的最近与共同民主党议员闵亨培等共同提议的《关于调查滥用检察权真相及恢复受害者受害的特别法》。法案包含了已经作出确定判决的曹国一案可以进行再审的内容等。许东俊记者、金自炫记者 hungry@donga.com、zion37@donga.com