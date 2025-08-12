朝鲜国防相：“韩美联合军演是战争演习骚动”

朝鲜把18日开始的韩美“乙支自由之盾”联合军演定性为“挑衅行为”“战争演习骚动”等，表示“将严格行使自卫权层面的主权权利。”朝鲜国防相努光铁11日在《劳动新闻》上发表的谈话中表示：“强烈谴责美韩的挑衅行为，并严重警告其可能带来的负面后果。我们的武装力量将以彻底、坚决的应对态势应对美韩的战争演习骚动。”他还主张：“假想实际核战争情况进行的‘乙支自由之盾’不仅是对我国的直接军事挑衅，还增大了处于停战状态的朝鲜半岛局势的不可预测性，是巩固地区局势不稳定的真正威胁。”努光铁的谈话是朝鲜在宣布将于18日至28日举行定期韩美联合军演“乙支自由之盾”后首次作出正式反应。韩国统一部就努光铁的谈话评价说：“相比军事威胁，谈话更注重表明立场。谈话调整表达力度，使用了比较克制的语调。”通常，朝鲜将韩美联合军演定性为“侵朝战争演习”“核战争演习”，今年却简化为“战争演习骚动”。相反，朝鲜今年以相当于国防部长的国防相名义发表谈话，与往年相比提高了级别。朝鲜去年和前年分别以外务省美国研究所名义的公报和朝中社评论的形式，对韩美联合军演提出了抗议。统一部发言人具炳三11日在例行记者会上表示：“韩美联合军演是为了遏制战争、维护和平而每年例行实施的防御性演习。政府今后将继续冷静、一贯地推进为实现韩半岛和平合作而做出的努力。”權五赫 hyuk@donga.com